Nissan presenta la nuova tecnologia “Ground Truth Perception”: un’assistenza totale alla guida Nissan ha annunciato l’innovativa tecnologia di assistenza alla guida denominata “Ground Truth Perception”: sarà in grado di migliorare la sicurezza delle vetture.

A cura di Alessio Pediglieri

Un altro fondamentale passo verso il miglioramento della sicurezza delle proprie vetture e della salvaguardia di chi sta al volante e dei passeggeri è stato compiuto da Nissan, grazie ad una innovativa tecnologia che garantisce ulteriore assistenza alla guida per migliorare l'esperienza globale. Il tutto sarà possibile attraverso uno speciale e sofisticato algoritmo che elabora istantaneamente tutte le informazioni utili.

La nuova tecnologia di assistenza alla guida si chiama "Ground Truth Perception" e permetterà in tempo reale di elaborare tutti i dati che verranno forniti per garantire il massimo della sicurezza stradale: ambiente circostante, forma e distanza degli oggetti, messa in azione automatica di sterzo e freni, rilevamento del traffico rallentato. Nulla sarà più lasciato al caso, attraverso una lettura dettagliata e una estrema precisione garantita dalla tecnologia LIDAR di ultima generazione. Proprio questo strumento è alla base del "Ground Truth Perception", integrato nel sistema Nissan in collaborazione con Luminar, azienda leader di tecnologie automobilistiche che ha realizzato hardware e software avanzati per i suoi partner, tra cui anche i maggiori produttori automobilistici.

Non solo. Per mettere a punto i sistemi più avanzati di prevenzione delle collisioni, Nissan sta collaborando anche con Applied Intuition, un'azienda all'avanguardia in tecnologie di simulazione per poter sviluppare una tecnologia di verifica altamente accurata in ambiente digitale, fondamentale per la sicurezza delle proprie vetture. L'obiettivo preposto di Nissan è di completare lo sviluppo della tecnologia "Ground Truth Perception" entro la metà degli anni 2020, per metterla a disposizione su ogni nuovo modello entro l'anno fiscale 2030 e inserendola nel piano strategico a lungo termine, Nissan Ambition 2030, finalizzato a prevenire gli incidenti stradali, fondamentale nel momento in cui la guida autonoma sarà molto più diffusa.

Takao Asami, Senior Vice President, Global Research and Development, ha commentato soddisfatto quanto sta avvenendo a favore dei clienti Nissan, vista l'importanza di "sentirsi sicuri a bordo della propria vettura. Guardando al futuro della guida autonoma, crediamo che la tecnologia Ground Truth Perception di Nissan darà un notevole contributo in tal senso".