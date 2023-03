Nelson Piquet condannato a pagare a Lewis Hamilton quasi un milione di euro per offese razziste Il tre volte campione di Formula 1 1 è stato condannato a pagare un risarcimento di 5 milioni di reais -circai 900mila euro – per commenti razzisti e omofobi. Lewis Hamilton La sentenza che condanna Nelson Piquet è stata emessa dal Tribunale civile di Brasilia.

A cura di Alessio Morra

Nelson Piquet lo scorso anno pronunciò delle parole e delle frasi terribilmente razziste nei confronti di Lewis Hamilton, vittima anche di insulti omofobi sempre parte dell'ex pilota brasiliano che è stato condannato in primo grado a pagare un risarcimento di 5 milioni di reais (praticamente al cambio 900.000 euro). Così ha deciso il Tribunale civile diV Brasilia. Il giudice Pedro Matos de Arruda ha fatto sapere che l'ammontare del risarcimento va inquadrato anche nella funzione punitiva: "Come società, un giorno potremo essere libri degli atti ppreisioni del razzismo e dell'omofobia".

Nelson Piquet, tre volte campione del mondo in Formula 1 (191, 1983, 1987), nel novembre del 2021 rilasciò un'intervista online, che era stato pubblicata dal portale Grande Premio nel giugno 2022. Piquet usò delle espressioni vergognose definendo: "Piccolo nego", il pilota inglese ricevette poi anche delle offese di natura sessuale verso Hamilton, rivale di Verstappen (a lmomento dell'intervista), che è anche il genero di Piquet. Il brasiliano non ha limitato le offese, e oltre che a Lewis aveva messo nel suo mirino Keke e Nico Rosberg.

Le frasi che hanno portato alla condanna di Piquet, che all'epoca disse: ""un negretto" , poi dichiarò che Hamilton poi aveva avesse perso il titolo piloti del 2016, conquistato dal compagno in Mercedes Nico Rosberg, probabilmente perché "aveva dato un po' troppo il c*** in quel periodo". L'ex pilota di Williams e Lotus si era giustificato dicendo che non era sua interruzione verso i piloti che stavolta non avrà modo di farsi male. "Il termine ‘negretto' è stato ampiamente e storicamente usato in modo colloquiale nella lingua portoghese brasiliana come sinonimo di ‘ragazzo' o ‘persona' e non è mai stato inteso in modo offensivo".