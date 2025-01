video suggerito

Nasce la nuova Aprilia di Martin e Bezzecchi: svelate le RS-GP25 per la prossima stagione La Aprilia presenta le moto e il team per la prossima stagione della MotoGP: Bezzecchi entra a far parte della squadra assieme a Martin campione in carica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Si tolgono i veli dalle moto che l'Aprilia manderà in campo nella prossima stagione della MotoGp: oggi sono state presentate le RS-GP25 che verranno guidate da Jorge Martin, campione in carica, e Marco Bezzecchi che completano il team in vista della stagione 2025 che si preannuncia già entusiasmante.

Sono tante le novità, a partire proprio dai due piloti che dovranno creare una connessione forte per portare altre vittorie al team che nello scorso Mondiale ha vissuto momenti indimenticabili. L'italiano sarà il compagno di scuderia perfetto per lo spagnolo che nel mentre ha deciso di rifarsi il look per l'inizio di questa nuova avventura in Aprilia: accanto al nome di Martin campeggia il numero uno con due stelle, tante quanti i Mondiali vinti in carriera.

Aprilia presenta le nuove moto

Il telo rosso che ricopre le due moto si alza e svela quelle che saranno le vere protagoniste della prossima stagione in casa Aprilia. Accanto a loro posano Bezzechi e Martin, i piloti che anche quest'anno cercheranno di competere fino all'ultima giornata per portare a casa un altro titolo. Lo spagnolo è campione in carica e si è presentato con un nuovo numero: "Ho messo il numero 1 ovunque, non ho mai avuto alcun dubbio su quale numero mettere perché ho lottato tutta la mia vita per raggiungerlo. Nel numero 1 ho inserito anche l'89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali".

Dall'altro lato del palco invece c'è Bezzecchi, nuovo entrato nella famiglia Aprilia e onorato di poter rappresentare i colori dell'Italia. Da adesso per lui comincerà la convivenza con lo spagnolo, con cui in passato c'è stato qualche attrito già dimenticato: "È bello avere il campione del mondo al mio fianco, abbiamo un buon rapporto. In passato il rapporto è stato un po' più complicato ma è normale perché eravamo giovani e immaturi. Ha fatto qualcosa di incredibile e per me è un riferimento straordinario. Farò del mio meglio per stargli vicino e provare a batterlo".