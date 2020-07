Dopo le difficoltà riscontrate durante i test e in occasione delle prime prove del GP di Spagna, Valentino Rossi ha chiuso il suo debutto stagionale con un ritiro a sette giri dal termine, mentre si trovava lontano da Quartararo e dai piloti che seguivano il francese. A spiegare cosa è successo in quei secondi prima del forfait, è stato lo stesso pilota di Tavullia durante la conferenza stampa finale: "Abbiamo avuto un problema tecnico: la moto si è spenta in rettilineo, è andata in protezione. Dobbiamo capire cosa è successo".

"Abbiamo sofferto nel pomeriggio le temperature alte – ha aggiunto il ‘Dottore' – Non riusciamo a far lavorare bene la gomma posteriore e per questo sono un po' in difficoltà. In gara non avevo il passo per lottare per il podio". La Yamaha M1 del pesarese tornerà in pista tra pochi giorni, sempre a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Andalusia: un appuntamento ravvicinato, che non può ovviamente far felici i piloti in gara. "Non è mai successa una cosa simile, è piuttosto strano – ha confermato Rossi – Ma questo ci permetterà di guardare i dati di questo weekend e di capire cosa non è andato per fare meglio".

La caduta di Marquez

Durante l'incontro con la stampa, Valentino ha inoltre commentato la caduta di Marc Marquez: un imprevisto che ha causato allo spagnolo la frattura dell'omero con conseguente intervento chirurgico e assenza per riabilitazione: "Ha fatto un errore all'inizio, poi è tornato con i primi perché aveva il passo migliore. Quando sei lì vai a tutta. La caduta è brutta ed è avvenuta in un brutto posto – ha concluso Rossi – Si è fatto male, bisogna vedere quanto ci metterà per recuperare. Certo, è difficile in un campionato così corto".