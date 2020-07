Caduto sull'asfalto di Jerez de la Frontera, dopo aver recuperato 15 posizioni, e trasportato in barella nel paddock a causa del dolore per la frattura dell'omero, Marc Marquez ha chiuso la sua giornata spagnola con un messaggio inviato a tutti i suoi tifosi. Il campione del mondo della MotoGP, che verrà operato nelle prossime ore e che a questo punto salterà il secondo impegno del Motomondiale in Andalusia (che si svolgerà dal 24 al 26 luglio sempre a Jerez), ha infatti rassicurato tutti sulle sue condizioni e sulla sua voglia di rientrare il prima possibile.

"Qualche volta le cose non vanno proprio come ti aspetti. Tuttavia, la cosa più importante è rialzarsi e andare avanti. Spero vi sia piaciuto il mio ritorno alle corse! Martedì dovrò sottopormi a un intervento chirurgico per ridurre la frattura dell’omero del mio braccio destro. Vi prometto che tornerò il prima possibile e più forte di prima".

in foto: Il momento della caduta di Marc Marquez

Marquez in forse anche per Brno

L'incidente che ha rovinato il debutto di Marquez, è arrivato a pochi giri dal termine e quando lo spagnolo era riuscito a rimediare al suo errore in avvio di gara. Prima del passaggio sul traguardo di Quartararo (seguito da Vinales e Dovizioso), la Honda del campione in carica ha infatti deciso di disarcionarlo e farlo sbattere violentemente a terra. La frattura e la successiva riabilitazione dopo l'intervento chirurgico, potrebbero condizionare l'avvio di campionato del pilota iberico che oltre a saltare il secondo Gran Premio, potrebbe anche dare forfait per il successivo impegno in Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, in programma il prossimo 9 agosto.