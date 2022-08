MotoGP oggi, orari TV GP Austria su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle 14:00 è fissato l’orario di partenza della gara della MotoGP del GP d’Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg: dove vederla in live streaming e in diretta TV su Sky e a che ora si può vedere in differita su TV8.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP è impegnata sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg per la gara del GP d'Austria, tredicesimo round del Motomondiale 2022. L'orario della partenza è fissato alle ore 14:00. La corsa sul tracciato austriaco si può vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:05. Questi dunque gli orari in cui andrà in scena l'ennesima sfida stagionale tra il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e i pretendenti al titolo iridato Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro e di conseguenza tra la Yamaha e le due case italiane Ducati e Aprilia.

Gli orari TV del MotoGP GP Austria, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della MotoGP del GP d'Austria inizia oggi alle ore 14.00: per quanto riguarda gli orari TV invece il collegamento per il pre-gara su Sky si aprirà alle ore 13:15 (alle 16:30 invece per quanto concerne la differita su TV8). La corsa sul circuito di Spielberg sarà preceduta dal warm-up, alle ore 9.40, e dalle gare di Moto 3 alle 11 e Moto 2 alle 12.20.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Spielberg

La gara della MotoGP del GP d'Austria è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. La corsa sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, sulla piattaforma NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi in TV e in streaming gratis anche in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che sul sito online, ma in differita a partire dalle ore 17.05.

Le caratteristiche del circuito del Red Bull Ring di Spielberg

Il circuito del Red Bull Ring di Spielberg su cui oggi si svolgerà il GP d'Austria di MotoGP 2022 è lungo 4,3 chilometri ed è caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri. Quest'anno, per aumentarne la sicurezza, la velocità delle MotoGP alla curva 2 è stata ridotta attraverso l'introduzione di una nuova chicane. Come spiegano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutti i piloti della classe regina del Motomondiale, si tratta di un tracciato molto impegnativo per i freni. Il GP d'Austria dello scorso anno è stato vinto da Brad Binder, mentre la settimana prima a vincere su questo stesso tracciato in MotoGP era stato lo spagnolo Jorge Martin trionfatore del GP di Stiria.