MotoGP oggi, orari TV GP Algarve a Portimao su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi alle ore 14 la partenza della gara del GP dell’Algarve di MotoGP sul circuito di Portimao, penultimo appuntamento del Mondiale 2021. Il GP di MotoGP di oggi è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 15:55. È possibile vedere la gara anche in streaming su DAZN e SkyGo. Penultima gara nel Motomondiale per Valentino Rossi che parte 16°. Pole position per Pecco Bagnaia su Ducati. Al suo fianco nella prima fila della griglia di partenza ci sono Miller e Mir.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 14 la partenza del GP dell'Algarve della MotoGP sul circuito di Portimao. La penultima gara della classe regina del Motomondiale 2021 si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e DAZN ma anche in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 15:55. Questi gli orari per assistere alla penultima gara in MotoGP di Valentino Rossi che partirà soltanto 16° in griglia di partenza. In pole c'è invece il pilota della VR46 Academy Pecco Bagnaia in sella alla Ducati che vuole conquistare il titolo di vicecampione alle spalle dell'iridato Fabio Quartararo che parte 7°. In prima fila insieme all'italiano anche il suo compagno di squadra Jack Miller e il campione 2020 Joan Mir.

Orari TV MotoGP Algarve a Portimao: a che ora inizia la gara oggi

Il Gran Premio dell'Algarve a Portimao della MotoGP inizia alle ore 14:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti, dopo il giro di formazione, possono lasciare la griglia di partenza del circuito portoghese e dare il via alla gara che chiude il programma del diciottesimo round stagionale del Motomondiale 2021. La MotoGP ha fatto tappa sul tracciato lusitano ad inizio stagione e in quel caso a centrare la vittoria è stato Fabio Quartararo che al traguardo ha preceduto Bagnaia e Mir.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Portimao

La gara del GP dell'Algarve della MotoGP 2021 è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Il GP di Portimao si può seguire anche in live streaming sia tramite SkyGo che su DAZN (con telecronaca di Pavesi e Marco Melandri) e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), in differita a partire dalle ore 15.55 (alle 15:30 il collegamento pregara).