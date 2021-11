Griglia di partenza MotoGP GP Algarve a Portimao 2021, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Valentino Rossi 16° Pecco Bagnaia chiude le qualifiche davanti a tutti, il pilota italiano conquista la pole anche a Portimao. Bagnaia piazza un tempo di 1’38″725 a precedere di 0″124 Miller e di 0″168 Mir. Quartararo solo settimo a 0″406. Dominio della Ducati con quattro moto nei primi cinque posti. Valentino Rossi invece partirà dalla 16a posizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia chiude le qualifiche davanti a tutti, il pilota italiano conquista la pole anche a Portimao. Bagnaia piazza un tempo di 1’38″725 a precedere di 0″124 Miller e di 0″168 Mir. Quartararo solo settimo a 0″406. Dominio della Ducati con quattro moto nei primi cinque posti, considerando Martin e Zarco 4° e 5°. Al nono posto si piazza Franco Morbidelli. L'altro italiano in pista nelle Q2, Luca Marini, è caduto e non è riuscito a proseguire al meglio la sua qualifica.

Nelle Q1, Zarco, grazie a un grandissimo t-4, toglie il primo tempo a Lecuona ed è lui il migliore in Q1 con 0″041 di margine sullo spagnolo. Bastianini non passa il taglio e sarà 11° partendo dalla quinta fila della griglia, mentre Danilo Petrucci partirà dalla 13a posizione. Anche in questo caso anche Valentino Rossi non riesce a tagliare il traguardo per le Q2 e partirà al 16° posto nonostante un buon passo nelle Q1. Andrea Dovizioso partirà invece 19°. Nel corso delle Q1, il giapponese Nakagami ha perso la sua moto nel secondo settore e cade rovinando una prova che poteva essere positiva per lui in termini di posizioni di partenza.

MotoGP GP Portimao, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª FILA: 1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati); 2. Jack Miller (Aus/Ducati); 3. Joan Mir (Spa/Suzuki):

2ª FILA: 4. Jorge Martin (Spa/Ducati Pramac); 5. Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac); 6. Pol Espargaro (Spa/Honda);

3ª FILA: 7. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha); 8. Alex Marquez (Spa/Honda LCR); 9. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha);

4ª FILA: 10. Iker Lecuona (Spa/KTM Tech3); 11. Alex Rins (Spa/Suzuki); 12. Luca Marini (Ita/Ducati Avintia VR46);

5ª FILA: 13. Enea Bastianini (Ita/Ducati Avintia); 14. Aleix Espargaro (Spa/Aprilia Gresini); 15. Danilo Petrucci (Ita/KTM Tech3);

6ª FILA: 16. Valentino Rossi (Ita/Yamaha Petronas); 17. Miguel Oliveira (Por/KTM); 18. Maverick Vinales (Aprilia);

7ª FILA: 19. Brad Binder (KTM); 20. Stephan Bradl (Honda); 21. Andrea Dovizioso (Yamaha);

8ª FILA: 22. Takaaki Nakagami (Honda)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2

BAGNAIA 1:38.725 MILLER +0.104 MIR +0.168 MARTIN +0.191 ZARCO +0.193 ESPARGARO' +0.333 QUARTARARO +0.406 MARQUEZ +0.466 MORBIDELLI +0.596 LECUONA +0.662

Q1