Tutto pronto per la nona gara del campionato Mondiale 2020 di MotoGP. Dopo il GP della Catalogna, oggi la classe regina del Motomondiale tornerà in pista a Le Mans per il GP di Francia. Sul circuito Bugatti proseguirà dunque la caccia al titolo iridato detenuto da Marc Marquez che è ancora fuori per infortunio. Franco Morbidelli, il suo compagno di squadra Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Joan Mir, Jack Miller e gli altri piloti Ducati si contenderanno il successo in terra francese.

A che ora inizia il gran premio di Moto GP oggi

Il gran premio di Francia inizia oggi alle ore 13. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza del circuito transalpino a caccia del successo. Nella scorsa gara di MotoGP su questo tracciato ad imporsi è stato Marc Marquez che con la Honda ha preceduto le Ducati degli italiani Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

MotoGP in tv oggi: dove vederla in tv e streaming

Tutte le gare del Mondiale 2020 di MotoGP in Italia saranno trasmesse in diretta TV e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda la gara del GP di Francia sarà trasmessa dall'emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo. Inoltre la corsa di Le Mans sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme online DAZN e NowTV anche acquistabile come evento singolo. La gara del GP di Francia infine dalle ore 16 sarà visibile anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).