MotoGP Indonesia, gli orari di qualifiche e gara sprint di oggi su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming

Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP d’Indonesia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Mandalika.

Oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Mandalika per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP d'Indonesia. Si riparte dal successo di Pecco Bagnaia a Motegi nel giorno in cui il suo compagno di squadra in Ducati Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la nona volta in carriera.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Indonesia di oggi si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Indonesia di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Mandalika

Il programma di oggi del GP d'Indonesia della MotoGP 2025 prevede che alle ore 04:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina. Alle ore 04:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 13 giri del Gran Premio d'Indonesia della MotoGP 2025 è invece fissata alle ore 09:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena oggi sul tracciato di Mandalika.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 4 ottobre

04:10 – 04:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

04:50 – 05:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle in TV e streaming

Le qualifiche e la sprint race del GP d'Indonesia della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Indonesia della MotoGP inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.