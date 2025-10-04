MotoGP
video suggerito
video suggerito

MotoGP Indonesia, gli orari di qualifiche e gara sprint di oggi su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming

Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP d’Indonesia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Mandalika.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Mandalika per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP d'Indonesia. Si riparte dal successo di Pecco Bagnaia a Motegi nel giorno in cui il suo compagno di squadra in Ducati Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la nona volta in carriera.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Indonesia di oggi si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Indonesia di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Mandalika

Il programma di oggi del GP d'Indonesia della MotoGP 2025 prevede che alle ore 04:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina.  Alle ore 04:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

Leggi anche
MotoGP, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole

La partenza della gara sprint da 13 giri del Gran Premio d'Indonesia della MotoGP 2025 è invece fissata alle ore 09:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena oggi sul tracciato di Mandalika.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

  • Sabato 4 ottobre
    04:10 – 04:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)
    04:50 – 05:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)
    09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle in TV e streaming

Le qualifiche e la sprint race del GP d'Indonesia della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Indonesia della MotoGP inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.

Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Prove libere a Singapore: Alonso più veloce in FP1, Piastri domina le seconde libere
Piastri sbuffa in radio a Marina Bay: "Forse un giorno la Ferrari inventerà gli specchietti, spero..."
Lando Norris sbotta a Singapore: "Fai sempre la stessa domanda. Guarda il video dell'ultima volta"
Charles Leclerc: "È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest'anno"
Max Verstappen sornione nella corsa al Mondiale F1: "Il calcolo dà fare è molto semplice"
Durante il Gran Premio i piloti avranno una maglia con 48 metri di tubi: chi rifiuta avrà una zavorra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views