MotoGP GP Italia al Mugello 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP d’Italia della MotoGP 2023 di scena sul circuito del Mugello dal 9 all’11 giugno: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato italiano su cui, oltre alla classe regina, correranno anche Moto2, Moto3 e MotoE.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la pausa nel weekend la MotoGP torna in pista per il sesto appuntamento del Mondiale 2023 e fa tappa in Italia: da venerdì 9 a domenica 11 giugno infatti il Motomondiale è di scena sul circuito del Mugello per il Gran Premio d'Italia.

Il programma del primo round italiano della stagione per la classe regina è quello già visto nelle precedenti uscite stagionali: si parte il venerdì con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato mattina poi ci sono le Libere 3 e le qualifiche con Q1 e Q2 seguite nel pomeriggio dalla Sprint Race, e domenica si chiude infine con la gara che assegna il bottino di punti iridati più elevato. Gli orari delle varie sessioni sulla pista del Mugello sono quelli canonici, così come gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky, nonché quelli della trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Fin dalla prima sessione di libere riflettori puntati sul campione del mondo in carica e padrone di casa Pecco Bagnaia e sull'altro italiano Marco Bezzecchi, portatosi ad un solo punto di distanza dopo la vittoria a Le Mans. Da tenere sotto attenta osservazione anche i piloti KTM Brad Binder e Jack Miller che negli ultimi appuntamenti si sono rivelati essere gli unici in grado di lottare alla pari con le Ducati ufficiali e quelle dei team clienti della casa di Borgo Panigale, come il VR46. Da valutare con attenzione anche le condizioni di Marc Marquez tornato in pista fornendo una grande prova prima della caduta nello scorso GP. Quasi certo il rientro in questo GP d'Italia al Mugello per Enea Bastianini le cui condizioni fisiche saranno però valutate nel corso del weekend.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP d'Italia della MotoGP 2023 si apre venerdì 9 giugno alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le FP1 della classe regina sul circuito del Mugello saranno precedute dalle FP1 di MotoE, Moto3 e Moto2. Nel pomeriggio i piloti della top-class torneranno sulla pista italiana per le FP2 il cui inizio è in programma alle ore 15:00. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe delle moto elettriche, della classe di minor cilindrata e della classe di mezzo.

Le qualifiche al sabato

I piloti della MotoGP tornano poi in azione sul tracciato del Mugello sabato 10 giugno alle ore 10:10 quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 10:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 11:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP d'Italia della MotoGP 2023. Sabato di scena anche le FP3 e le qualifiche di Moto3 e Moto2, nonché le due gare della MotoE.

La Sprint Race al sabato pomeriggio

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno sul circuito del Mugello andrà in scena la sesta Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara del Gran Premio d'Italia da 11 giri sul tracciato toscano è fissata infatti alle ore 15:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP del Mugello, sesto appuntamento del Mondiale della MotoGP 2023, va in scena domenica 11 giugno con la gara tradizionale da 23 giri. Il warm-up è alle 9:45 mentre la partenza della gara della classe regina del Gran Premio d'Italia è fissata alle ore 14:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato italiano per disputare la sesta gara stagionale. Alle 11:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 12:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito del Mugello

Ad ospitare l'intero programma del GP d'Italia della MotoGP 2023 sarà lo storico circuito del Mugello che si trova nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Quello toscano è un tracciato di 5,2 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1141 metri.

Secondo i tecnici della Brembo, fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito del Mugello è un tracciato altamente impegnativo per i freni con tre delle quindici curve che sono state classificate come molto impegnative. La staccata più dura sarà senza dubbio quella alla San Donato (curva 1) dove le moto di maggior cilindrata arriveranno ad oltre 335 km/h (con le Ducati che potrebbero anche superare i 360 km/h) e dovranno decelerare per entrare in curva ad una velocità di circa 89 km/h.

Il record della pista sul giro secco appartiene a Fabio Quartararo che nel 2021 conquistò la pole fermando il cronometro sull'1'45.187, mentre ad effettuare la tornata più veloce di sempre nel corso di una gara della MotoGP è stato Pecco Bagnaia nel GP d'Italia dello scorso anno con il suo 1:46.588.