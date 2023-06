MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Italia al Mugello in diretta: orari e dove vederle in TV Con le prove libere di oggi al Mugello si apre il GP d’Italia della MotoGP 2023: ecco gli orari di Fp1, Fp2 e Fp3 di tutte le classi del Motomondiale sul circuito italiano e dove vederle in diretta TV su Sky.

Oggi si apre il weekend del GP d'Italia, sesto round del Motomondiale 2023. I piloti della MotoGP sono di scena sul circuito del Mugello per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), così come quelli di Moto2, Moto3 e MotoE. Gli orari delle libere, che sono trasmesse in diretta TV e live streaming su Sky e NOW, sono quelli tradizionali. Non c'è invece la trasmissione gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Occhi fin da oggi su Pecco Bagnaia e la sua Ducati che è ancora leader del Mondiale ma ora con un solo punto di vantaggio sul vincitore dell'ultima gara Marco Bezzecchi. Le prove libere, oltre che per stabilire i 10 che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche, saranno utili a capire se, anche sulla pista del Mugello, le KTM di Binder e Miller potranno lottare alla pari con le Desmosedici e se Marc Marquez migliorerà il feeling con la sua Honda, apparso già buono a Le Mans.

Interessante anche vedere le condizioni di Enea Bastianini (al rientro dopo lo stop per infortunio) e il feeling con la nuova Ducati con cui ancora non è riuscito a disputare nemmeno una gara.

Prove libere MotoGP GP Italia, gli orari TV di libere 1, 2 e 3

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio d'Italia iniziano oggi alle ore 10:45 con le FP1. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito del Mugello. L'inizio delle Libere 1 della classe regina è difatti fissato alle ore 10:45, mentre le FP2 vanno invece in scena alle ore 15:00. Alle ore 10:10 di sabato ha poi inizio la terza e ultima sessione di libere.

Ecco il programma completo con gli orari delle prove libere del GP del Mugello del Motomondiale 2023:

Venerdì 9 giugno

Prove libere 1 MotoE: 08:30 – 08:45

Prove libere 1 Moto3: 09:00 – 09:35

Prove libere 1 Moto2: 09:50 – 10:30

Prove libere 1 MotoGP: 10:45 – 11:30

Prove libere 2 MotoE: 12:35 – 12:50

Prove libere 2 Moto3: 13:15 – 13:50

Prove libere 2 Moto2: 14:05 – 14:45

Prove libere 2 MotoGP: 15:00 – 16:00

Qualifiche MotoE: 17:00 – 17:30

Prove libere 3 Moto3: 08:40 – 09:10

Prove libere 3 Moto2: 09:25 – 09:55

Prove libere 3 MotoGP: 10:10 – 10:40

MotoGP oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 al Mugello

Le prove libere del GP d'Italia della MotoGP 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della classe regina del Motomondiale di scena sul circuito del Mugello sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati possono guardare le prove libere della MotoGP di oggi e domani anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP del Mugello della MotoGP non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Italia della MotoGP 2023: