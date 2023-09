MotoGP GP Giappone, qualifiche e gara sprint in diretta: dove vedere in TV, gli orari su TV8 e Sky Si disputano nella notte a Motegi le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone della MotoGP 2023: gli orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in chiaro e in streaming.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP torna in pista per il GP del Giappone del Motomondiale 2023. Dopo le prove libere, sulla pista di Motegi nella notte italiana tocca alle qualifiche e alla sprint race della classe regina, ma anche alla sessione di qualifica di Moto2 e Moto3. Causa fuso orario, gli orari italiani per assistere all'azione sul circuito nipponico non saranno quelli tradizionali con l'inizio delle qualifiche top class fissato alle 03:50 e la partenza della gara sprint in programma alle ore 08:00. La diretta delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP si può vedere in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8.

Nella notte dunque il GP del Giappone entra nel vivo con le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza delle due gare di scena a Motegi e poi, in mattinata, con la Sprint Race che assegna i primi punti di questo weekend cruciale nella lotta a tre per il titolo iridato che adesso vede il leader Pecco Bagnaia tallonato da Jorge Martin e Marco Bezzecchi distanti solo una manciata di punti.

A che ora si corrono le qualifiche del GP Giappone della MotoGP e dove vederle in diretta TV

Le qualifiche del GP del Giappone della MotoGP iniziano alle ore 03:50 (ora italiana) con la Q1 e proseguono poi alle 04:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race. Poco prima sul circuito di Motegi si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 05:50) e Moto2 (inizio alle 06:45). Le qualifiche della MotoGP si potranno seguire in diretta TV su Sky al canale Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) .

Sprint Race MotoGP in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky, come vedere la mini-gara di Motegi

La sprint race del GP del Giappone della MotoGP inizia alle ore 08:00 (ora italiana). La mini-gara sul circuito di Motegi che durerà dodici giri si può vedere in diretta TV sui canali 201 e 208 del decoder Sky con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini ma anche in chiaro gratis dato che la Gara Sprint della MotoGP di oggi sarà trasmessa live anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Gli appassionati di motociclismo avranno inoltre diversi modi per seguire in diretta streaming la Sprint Race della MotoGP del GP del Giappone. C'è SkyGo per gli abbonati Sky, mentre chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport' può vederla su NOW. La Gara Sprint di Motegi si può vedere in live streaming anche gratis sul sito Tv8.it.