MotoGP GP Giappone 2023, risultati e tempi delle prove libere: i qualificati alla Q2 dopo le FP2 I risultati delle prove libere del GP del Giappone della MotoGP 2023: la classifica dei tempi delle FP2 e i qualificati diretti alla Q2 delle qualifiche a Motegi.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP ha aperto il suo programma sulla pista di Motegi con le prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone che hanno decretato i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche di sabato. Dopo una prima sessione dominata da Jorge Martin, a prendersi la scena nelle FP2 (la cui classifica dei tempi stabilisce dieci dei dodici centauri che si giocheranno la pole in qualifica) è stato l'alfiere della KTM Brad Binder che con il suo 1:43.518 ha piazzato la miglior prestazione cronometrica di giornata battendo anche il record del circuito siglato otto anni fa da Jorge Lorenzo.

Il sudafricano ha preceduto di appena 29 millesimi il leader del Mondiale Pecco Bagnaia e, di oltre due decimi e mezzo, il pilota Aprilia Aleix Espargaro. Quarto tempo invece per il principale contendente al titolo Martin che, fatta eccezione per quella del campione del mondo in carica, si è messo alle spalle tutte le altre Ducati: dietro di lui hanno chiuso infatti il vincitore del round indiano Marco Bezzecchi, l'unico rappresentante del team Gresini Fabio Di Giannantonio (Alex Marquez è assente a causa dell'infortunio rimediato nel weekend di Nuova Delhi) e il suo compagno di squadra in Pramac Johann Zarco.

A chiudere la top-10, e quindi la lista di coloro che hanno staccato il pass diretto per la Q2 delle qualifiche, l'altro alfiere dell'Aprilia Factory Maverick Vinales e le due KTM di Pol Espargaro (team GasGas) e Jack Miller. Fuori dai migliori dieci, e dunque costretti a passare dalla Q1, le Honda di Joan Mir e Marc Marquez (caduto nel finale di sessione), le Yamaha di Fabio Quartararo (anche lui finito a terra) e Franco Morbidelli e le Aprilia del team RNF guidate da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Ultimo e lontanissimo da tutti gli altri il rientrante Alex Rins che, dopo esser sceso in pista nelle prime due libere, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per il resto del weekend di gara sulla pista di Motegi a causa del grande dolore provato alla gamba destra operata oltre tre mesi fa per la frattura di tibia e perone.

La classifica dei tempi delle prove libere del GP Giappone della MotoGP 2023

Brad Binder (KTM) 1:43.489 Pecco Bagnaia (Ducati) +0.029 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.295 Jorge Martin (Pramac) +0.354 Marco Bezzecchi (VR46) +0.456 Fabio Di Giannantonio (Gresini) +0.458 Johann Zarco (Pramac) +0.573 Maverick Vinales (Aprilia) +0.628 Pol Espargaro (GasGas) +0.730 Jack Miller (KTM) +0.772 Miguel Oliveira (RNF) +0.828 Joan Mir (Honda) +0.939 Fabio Quartararo (Yamaha) +1.031 Marc Marquez (Honda) +1.085 Franco Morbidelli (Yamaha) +1.168 Cal Crutchlow (Yamaha) +1.220 Raul Fernandez (RNF) +1.322 Takaaki Nakagami (LCR) +1.439 Augusto Fernandez (GasGas) +1.742 Michele Pirro (Ducati) +2.377 Alex Rins (LCR) +3.747

I risultati delle prove libere del GP Giappone della MotoGP a Motegi: chi va direttamente in Q2 nelle qualifiche

