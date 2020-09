Il futuro lavorativo di Andrea Dovizioso è ancora incerto. Come ha confermato nell‘intervista rilasciata a Fanpage.it il 34enne forlivese al termine della stagione lascerà la Ducati senza avere ancora nessun accordo per il prossimo Mondiale 2021 di MotoGP. Un'incertezza che l'attuale leader della classifica iridata affronta con la solita autoironia.

Il Dovi si è infatti presentato sul circuito di Misano Adriatico al via della terza sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP, con una tuta speciale con la scritta "Unemployed [Disoccupato]" a indicare il suo attuale stato lavorativo in vista della prossima stagione.

Dopo aver ufficializzato l'addio alla Ducati nel 2021, Dovizioso ha dunque lasciato aperta la porta ad ogni decisione relativa al suo futuro: anche a quella di un possibile ritiro dalle corse. "Chiudere la carriera dopo una mia eventuale vittoria in questo motomondiale? Tutto è possibile – ha detto infatti ai nostri microfoni alla vigilia dei due appuntamenti sulla pista di Misano – Ora voglio concentrarmi e cercare di vincere, poi quello che sarà il mio futuro sarà solo positivo".

Con Petronas SRT che ha chiuso la porta ( "Non stiamo considerando Dovizioso per il 2021" ha detto il team principal della squadra satellite della Yamaha che a breve invece dovrebbe annunciare Valentino Rossi), restano davvero poche le squadre che possono offrire una sella al Dovi per il prossimo Mondiale qualora non optasse per il ritiro o per un anno sabbatico: Aprilia o KTM le uniche due compagini che potrebbero dargli "un'occupazione" per il 2021. Al momento è "disoccupato" e non lo nasconde.