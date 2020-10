L'autunno inoltrato comincia a dare qualche problema al Motomondiale. Dopo esser stata costretta oggi a posticipare di 30 minuti la partenza delle FP1 del GP di Aragon, decimo appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP, a causa delle basse temperature dell'asfalto del Motorland (che non permettevano il corretto funzionamento degli pneumatici), la Direzione di Gara del circuito spagnolo ha deciso di posticipare con largo anticipo l'intero programma del sabato mattina.

Dato che le previsioni metereologiche per domani non sono molto differenti a quelle odierne, si è deciso di evitare situazioni come quelle andate in scena oggi nella prima sessione di prove libere della classe regina spostando tutto il programma di domani mattina di 30 minuti. Programma che dunque si aprirà alle 9:30 e non alle 9 come previsto originariamente con la terza sessione di prove libere della Moto3 (che oggi hanno corso con una temperatura dell'asfalto che non raggiungeva nemmeno la doppia cifra).

Alle 10:25 toccherà poi ai piloti della MotoGP che quindi scenderanno in pista per le Libere 3 allo stesso orario in cui ha preso effettivamente il via oggi la prima sessione di prove libere. Il programma della mattinata del sabato del GP di Aragon si concluderanno con la FP3 della Moto2 che comincerà alle 11:25. Resta invece invariato l'orario di inizio delle qualifiche per tutte e tre le classi così come quello delle FP4 della MotoGP.

Il nuovo programma del sabato del GP di Aragon