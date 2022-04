MotoGP, Espargaro il più veloce sotto la pioggia nelle FP2 a Portimao: Marquez 2°, exploit Dovizioso La pioggia condiziona pesantemente la seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo della MotoGP 2022: a Portimao nelle FP2 il più veloce è Pol Espargaro davanti al compagno di squadra Marc Marquez. Exploit per Dovizioso che chiude con la terza prestazione di questa sessione bagnata.

A cura di Michele Mazzeo

La pioggia condiziona pesantemente anche la seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo della MotoGP 2022 a Portimao. A piazzare il miglior tempo in queste FP2 è il pilota della Honda Pol Espargaro che ha preceduto il compagno di squadra Marc Marquez (che ha però girato pochissimo). Exploit di Andrea Dovizioso che con la sua Yamaha del team WithU chiude con la terza prestazione cronometrica della sessione davanti alle Ducati di Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Buona prova anche per Alex Marquez (6°) e Franco Morbidelli (7°).

Sessione caratterizzata anche da diverse cadute con il violento highside della Ducati di Marco Bezzecchi del team VR46 che ha lasciato per qualche secondo con il fiato sospeso gli spettatori prima di vedere che il giovane pilota italiano non aveva riportato alcuna conseguenza dall'impatto con l'asfalto dopo esser stato sbalzato di sella.

Le condizioni proibitive della pista lusitana non hanno però permesso a tutti i piloti di migliorare quanto fatto nelle FP1 con la classifica combinata dei tempi che resta quasi invariata rispetto al mattino. Decisiva dunque per staccare il pass diretto per la Q2 delle qualifiche la terza e ultima sessione di libere in programma sabato mattina che, secondo le previsioni, dovrebbe disputarsi sull'asciutto.

MotoGP 2022, risultati FP2 GP Portogallo a Portimao