MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Spagna in diretta: orari e dove vederle in TV Oggi con le sessioni di prove libere si apre il GP di Spagna della MotoGP 2023: ecco gli orari di Fp1, Fp2 e Fp3 delle tre classi del Motomondiale sul circuito di Jerez de la Frontera.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le prime tre tappe del Motomondiale 2023 fuori dal Vecchio Continente, la MotoGP sbarca per la prima volta in stagione in Europa. Oggi i piloti della classe regina (ma anche di Moto2 e Moto3) sono di scena sul circuito di Jerez de la Frontera dove prende ufficialmente il via il weekend del GP di Spagna.

Si comincia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che aprono il programma del quarto round stagionale. Gli orari delle sessioni in pista torneranno dunque ad essere quelli canonici. Lo stesso vale per l'orario della diretta TV e del live streaming delle Libere trasmesse in esclusiva su Sky.

In questo quarto appuntamento stagionale, con Marc Marquez ancora assente, tutti gli occhi saranno puntati ancora una volta sul campione in carica Pecco Bagnaia e la sua Ducati reduci da due cadute nelle ultime due gare. Un occhio di riguardo anche per l'attuale leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, per il vincitore della corsa di Austin Alex Rins, per un Fabio Quartararo risorto in Texas e per Enea Bastianini che fa il suo ritorno in pista dopo l'infortunio rimediato nel primo weekend stagionale.

Prove libere MotoGP GP Spagna, gli orari TV di libere 1, 2 e 3

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio di Spagna iniziano oggi alle ore 10:45 (ora italiana) con le FP1. Non essendoci problemi di fuso orario con l'Italia, gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Jerez de la Frontera. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 10:45, mentre le FP2, che quest'anno durano un'ora, invece andranno in scena alle ore 15:00. Alle ore 10:10 di sabato 29 aprile invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere che, ridotta a mezzora, prende il posto delle vecchie FP4.

Ecco il programma completo con gli orari delle prove libere del GP di Spagna del Motomondiale 2023:

Venerdì 28 aprile

Prove libere 1 Moto3: 09:00 – 09:35

Prove libere 1 Moto2: 09:50 – 10:30

Prove libere 1 MotoGP: 10:45 – 11:30

Prove libere 2 Moto3: 13:15 – 13:50

Prove libere 2 Moto2: 14:05 – 14:45

Prove libere 2 MotoGP: 15:00 – 16:00

Prove libere 3 Moto3: 08:40 – 09:10

Prove libere 3 Moto2: 09:25 – 09:55

Prove libere 3 MotoGP: 10:10 – 10:40

MotoGP oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Jerez

Le prove libere del GP di Spagna della MotoGP 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della classe regina del Motomondiale di scena sul circuito di Jerez de la Frontera sul canale Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere della MotoGP anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP di Spagna di Moto3, Moto2 e MotoGP invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

