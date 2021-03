Primo assaggio di MotoGP per la stagione 2021. Oggi sul circuito di Losail, in Qatar, il test shakedown riservato a collaudatori e rookie che apre il programma dei test prestagionali in vista del Mondiale 2021. Stefan Bradl, tester della Honda (e probabile sostituto di Marc Marquez nel caso non dovesse riuscire a recuperare dall'infortunio e tornare in pista per l'inizio della nuova stagione), è stato il più veloce: il tedesco, su una pista in condizioni non ideale e con il forte vento e la sabbia a condizionarne la prestazione, ha completato 55 giri sul tracciato qatariota facendo segnare come miglior tempo 1'55″614 che nessun altro pilota in pista è riuscito ad avvicinare. I

Il collaudatore HRC infatti ha preceduto due tester Yamaha di cui la MotoGP non ha reso noti i nomi (il collaudatore ufficiale Cal Crutchlow si è infatti alternato alla guida della M1 con alcuni piloti giapponesi) che nel loro miglior crono hanno accusato rispettivamente un ritardo di 1″236 e 1″518 dal leader Bradl.

Sorprendente quarta posizione finale per il campione del Mondo della Moto2 in carica Enea Bastianini che al debutto ufficiale sulla Ducati del team Avintia (con cui correrà nel Mondiale 2021 di MotoGP) nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1'58″051 precedendo, di appena cinque millesimi, l'esperto collaudatore della casa di Borgo Panigale Michele Pirro e, di oltre 3 decimi, il compagno di squadra Luca Marini autore dell'8° miglior crono. Ultimo tra i rookie lo spagnolo Jorge Martin che con la Ducati del Team Pramac ha chiuso con il 10° miglior tempo di giornata.

Shakedown MotoGP 2021: tempi e risultati

Ecco i tempi e i risultati ottenuti dai collaudatori e dai debuttanti in MotoGP nello shakedown che ha aperto il programma dei test prestagionali in vista del Mondiale 2021 della classe regina del Motomondiale: