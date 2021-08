MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Stiria in Austria Tutte le informazioni sul GP Stiria in Austria del Mondiale MotoGP 2021, decimo Gran Premio del Mondiale di MotoGP 2021, con gli orari di libere, qualifiche e gara e la programmazione TV di Sky, TV8 e DAZN. Ecco dove vedere dal 6 al 8 agosto in diretta, in differita e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul circuito di Spielberg. In pista anche le classi Moto 2 e Moto 3.

È finalmente di nuovo tempo di MotoGP. Dopo un mese e mezzo di pausa estiva, il Motomondiale torna protagonista con il GP di Stiria, decimo appuntamento della stagione, che si correrà sul Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. I piloti sono, dunque, pronti a tornare in pista, con Fabio Quartararo che vorrà essere ancora protagonista, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso 28 giugno ad Assen. Si riparte con il francese della Yamaha in testa alla classifica, seguito dal connazionale Johann Zarco (Pramac Racing) e il nostro Pecco Bagnaia (Ducati).

Riflettori puntati anche su Marc Marquez, ma soprattutto su Valentino Rossi, alla prima gara dopo l'annuncio del suo ritiro al termine della stagione, che proverà a lasciare un segno per l'ultima volta sul GP di Stiria. Ogni corsa, in un Mondiale così serrato, diventa fondamentale, ancora di più considerando come il calendario sia stato pesantemente rivisto a causa della pandemia da Covid-19, con la cancellazione dei GP con sede in Giappone, Australia e Thailandia. Ecco il programma e gli orari di diretta TV e live streaming su TV8, Sky e DAZN per seguire il weekend di MotoGP.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Stiria in Austria

La programmazione completa dalle prove libere da venerdì 6 agosto alle gare di domenica 9 agosto, tra MotoGP, Moto2 e Moto3. Tutto il weekend dei motori sarà trasmesso in diretta TV sul canale Sky Sport MotoGP (numero 208 del satellite) e in streaming su sia sul sito e sull'app di Sky Go sia su quelli di DAZN.

Venerdì 6 agosto: prove libere

Moto3

Libere 1: 8:55 – 9:40

Libere 2: 13:10 – 13:50

Libere 1: 10:50 – 11:35

Libere 2: 15:05 – 15:50

Libere 1: 9:50 – 10:40

Libere 2: 14:05 – 14:55

Sabato 7 agosto: qualifiche

Moto3

Libere 3: 8:55 – 9:40

Qualifiche 1: 12:30 – 13:15

Libere 3: 10:50 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 9:50 – 10:40

Libere 4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 8 agosto: gara

Moto3:

Warm Up: 8:35 – 9:00

Gara: 11:00

Warm Up: 9:10 – 9:30

Gara: 12:20

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

Orari TV8 Gp Stiria in differita, la programmazione in chiaro

Il GP di Stiria a Spielberg, decimo appuntamento del Mondiale, oltre ad essere trasmesso in diretta su Sky e DAZN, sarà visibile anche in chiaro, ma in differita, su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP si potranno vedere a partite dalle ore 14:0. Le qualifiche del sabato, invece, saranno trasmesse in sintesi a partire dalle ore 15:35.

Sabato 7 agosto

Ore 15:35 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Ore 14:00 – Gara Moto3 in differita su TV8

Ore 15:30 – Gara Moto2 in differita su TV8

Ore 17:00 – Gara MotoGP in differita su TV8

Le caratteristiche del circuito di Spielberg

Il circuito di Spielberg è lungo 4,3 chilometri ed è caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri. Il GP di Stiria dello scorso anno è stato vinto da Miguel Oliveira su KTM. Sullo stesso circuito, nel 2020 ha trionfato anche Andrea Dovizioso, ma il Gran Premio in quel caso era quello d'Austria. Il pilota italiano è stato il vero protagonista sul tracciato negli ultimi anni, essendo arrivato davanti a tutti anche nel 2017 e nel 2019.