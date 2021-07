MotoGP, cancellato causa Covid il GP Thailandia: come cambia il calendario La MotoGP ha ufficializzato la cancellazione del Gran Premio di Thailandia in programma dal 5 al 17 di ottobre sul Chang International Circuit di Buriram. Non è da escludere l’inserimento di un’altra gara in quella data. Ecco il calendario ufficiale aggiornato della seconda parte della stagione.

A cura di Marco Beltrami

Ancora una volta l'ombra del Covid si allunga sulla stagione della MotoGP. È ufficiale la cancellazione del Gran Premio di Thailandia a causa degli effetti della pandemia e delle restrizioni ad essa legata. L'appuntamento in programma dal 5 al 17 di ottobre sul Chang International Circuit di Buriram non si correrà. Nella nota ufficiale, si è reso noto che la FIM, IRTA e Dorna Sports stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di disputare un altro Gran Premio in sostituzione dell'appuntamento thailandese.

Una decisione definita "difficile", ma inevitabile. Dopo il GP Australia, la MotoGP in una nota ufficiale ha annunciato la cancellazione del GP Thailandia. "Nonostante i grandi sforzi compiuti da tutte le parti coinvolte, la pandemia da Covid-19 in corso e le restrizioni a essa collegata hanno costretto a cancellare l’evento". Si crea così un buco nel calendario, tra il Gran Premio delle Americhe e quello della Malesia. Con i vertici della MotoGP che hanno dichiarato: "Si sta prendendo in considerazione la possibilità di disputare un Gran Premio in sostituzione dell’evento che non si terrà in Thailandia; gli aggiornamenti in questo senso saranno pubblicati appena disponibili

Il calendario aggiornato della stagione della MotoGP