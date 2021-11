MotoGP 2021, gli orari TV del GP Valencia su Sky e TV8 Tutte le informazioni sul GP della Comunità Valenciana a Valencia, ultimo gran premio del Mondiale di MotoGP 2021: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di TV8, Sky e DAZN dell’ultimo weekend da pilota di Valentino Rossi. Ecco dove vedere dal 12 al 14 novembre in diretta, in chiaro e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul tracciato spagnolo. In pista anche Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

Il Motomondiale 2021 fa tappa a Valencia per l'ultimo appuntamento stagionale. Da venerdì 12 a domenica 14 novembre sul circuito Ricardo Tormo è infatti in programma il GP della Comunità Valenciana che chiude la stagione della MotoGP. Qui tutte le informazioni necessarie per seguire in TV su Sky e TV8 e in live streaming su DAZN l'ultimo fine settimana di gara dell'anno della top-class, della Moto2 e della Moto3.

Riflettori puntati su Valentino Rossi alla sua ultima corsa della carriera da pilota nella classe regina ("L'ultimo ballo del re" come l'ha definita il fresco campione del mondo Quartararo). Mentre i titoli piloti e costruttori (vinto dalla Ducati) sono già assegnati, sul tracciato spagnolo si deciderà invece il vincitore del trofeo Rookie of The Year che vede ancora in corsa i giovani Jorge Martin ed Enea Bastianini. Ancora assente il padrone di casa Marc Marquez alle prese con la diplopia.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Valencia

Andiamo quindi a vedere cosa ci riserva il programma del GP di Valencia, con tutti gli orari e il palinsesto nel dettaglio di tutte le sessioni in pista di MotoGP, Moto3 e Moto2. L'intero fine settimana di gara che si apre venerdì con le prove libere e si chiude domenica 14 novembre con le gare sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare), Sky Sport Uno (canale 201) e DAZN. Si potrà vedere tutto anche in streaming sulle app di Sky-Go e DAZN o, previo acquisto del ticket, su NOW.

Venerdì 12 novembre: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Libere 1: 9:00 – 9:40 Libere 2: 13:15 – 13:55 Moto2

Libere 1: 10:55 – 11:35

Libere 2: 15:10 – 15:50

Libere 1: 10:55 – 11:35 Libere 2: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 13 novembre: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12.35 – 13:15

Libere 3: 9:00 – 9:40 Qualifiche: 12.35 – 13:15 Moto2

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 10:55 – 11:35 Qualifiche: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 14 novembre: gara

Moto3

Warm Up: 8:40 – 9:00

Gara: 11:00

Warm Up: 8:40 – 9:00 Gara: 11:00 Moto2

Warm Up: 09:10 – 09:30

Gara: 12:20

Warm Up: 09:10 – 09:30 Gara: 12:20 MotoGP

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

MotoGP orari TV8 GP Valencia, la programmazione in chiaro

Le qualifiche e la gara del GP della Comunità Valenciana della MotoGP in programma sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 sul tracciato del circuito Ricardo Tormo di Valencia verranno trasmesse in TV in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Sabato 13 novembre

Ore 14:10 – Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in diretta in chiaro su TV8

Ore 14:10 – Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in diretta in chiaro su TV8 Domenica 14 novembre

Ore 14:00 – Gara della MotoGP in diretta in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Valencia

Ad ospitare il GP della Comunità Valenciana della MotoGP 2021 sarà il circuito Ricardo Tormo situato a Cheste, a poca distanza da Valencia, in Spagna. È un tracciato di 4 chilometri, con 9 curve a sinistra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 876 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Valencia è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono nove per un totale di 31 secondi al giro. Delle nove frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, cinque sono di media difficoltà mentre le restanti tre sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 320 km/h ed entrano in curva a 128 km/h dopo 4,8 secondi di decelerazione in cui percorrono 282 metri.

Per la gara della MotoGP sono previsti 27 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 108,1 km. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo che nel 2016 su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sull'1'29.401.