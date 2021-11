Marc Marquez vive un calvario: soffre di diplopia, salterà l’ultimo GP della stagione Marc Marquez salterà il Gran Premio di Valencia ed i successivi test a Jerez a causa di problema di vista dopo una caduta in allenamento: il pilota spagnolo ha già sofferto di problemi del genere nel corso della sua carriera e si trova nuovamente di fronte alla diplopia, esattamente come dieci anni fa dopo l’incidente di Sepang.

A cura di Vito Lamorte

Il calvario di Marc Marquez non sembra essere ancora terminato. Purtroppo il pilota spagnolo sarà costretto a saltare anche il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP, e i test di Jerez de la Frontera di fine anno. Il centauro di Cervera deve risolvere i problemi all'occhio destro causati dall'incidente avvenuto in allenamento che lo ha tenuto fuori dall'ultima gara di Portimao: Marquez è affetto da diplopia, un disturbo della vista che porta a vedere due immagini di un singolo oggetto, e non potrà salire in sella alla sua Honda negli ultimi impegni del 2021. Si tratta dello stesso occhio lesionato nel 2011 dopo l'incidente a Sepang.

Le vittorie consecutivi di Austin e Misano sembravano aver dato una nuova linfa alla sua ripresa ma la situazione è precipitata dopo l’incidente avvenuto durante un allenamento in motocross. Il primo comunicato di Honda faceva riferimento ad una commozione cerebrale con uno stop precauzionale ma sulle reali condizioni del pilota si erano fatte largo diverse ipotesi e poco fa è arrivata la conferma che salterà anche Valencia perché il quadro clinico sembra essere più complesso di quanto immaginato.

Gli esami medici svolti all’Hospital Clinic di Barcellona ha riportato questa nuova diagnosi, che fa tornare al 2011: Marquez dieci anni fa fu costretto a saltare gli ultimi appuntamenti dell’anno a causa di una lesione del quarto nervo ottico destro dopo una caduta a Sepang. Quell'infortunio lo costrinse a stare fermo diverso tempo e consegnò il titolo della Moto2 a Stafen Bradl.

Il Dottor Sanchez Dalmau ha spiegato così la situazione clinica di Marquez: “Gli esami medici effettuati su Marc Marquez dopo l’incidente avvenuto hanno confermato che il pilota soffre di diplopia e hanno evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con coinvolgimento del muscolo superiore obliquo destro. È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici per seguire l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è lo stesso già lesionato nel 2011”.