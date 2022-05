Morto a 90 anni Tony Brooks, il ‘dentista volante’ che sfiorò il titolo Mondiale con la Ferrari A 90 anni è morto il ‘Dentista volante’ Tony Brooks, il pilota inglese nel 1959 con la Ferrari per soli 4 punti perse il Mondiale di Formula 1.

A cura di Alessio Morra

All'età di 90 è morto Tony Brooks, era soprannominato il ‘Dentista volante', corse tra gli anni '50 e '60, fu anche pilota della Ferrari. L'inglese vinse 6 Gp di Formula 1, due con la Ferrari e nel 1959 è stato vice-campione del mondo.

Tony Brooks è stato uno dei grandi della Formula 1 eroica, quella degli anni '50. Era un pilota diverso dagli altri, perché aveva un grande talento, era figlio di un dentista, e per questo ebbe quel soprannome, e evitò per tutta la sua vita di fare la pubblicità. Il compianto Stirling Moss lo definì: ‘il più grande pilota poco conosciuto di tutti i tempi'. In realtà nella sua generazione era conosciuto e rispettato. Perché Brooks vinse 6 Gp, che per l'epoca erano tantissimi – non si correva a raffica come adesso. Nella sua generazione solo Fangio, Ascari e Moss vinsero più di lui. Una carriera importante che in Formula 1 lo ha visto guidare per l'Aston Martin, la Vanwall e la Ferrari con cui ottenne diversi successi.

39 Gp disputati in Formula 1, 6 vittorie, 10 podi, 3 pole position e 5 giri veloci. Numeri importanti quelli di Brooks che nel Campionato del 1959 lottò fino all'ultimo per il titolo Mondiale, che per soli 4 punti si aggiudicò l'australiano Jack Brabham.

