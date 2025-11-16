Morbidelli e la caduta più assurda in MotoGP: va giù sulla griglia prima del via, cosa è successo

L'ultima gara dell'ultima stagione della MotoGP 2025 finisce prima ancora di iniziare per Franco Morbidelli, protagonista di una caduta incredibile sulla griglia di partenza a Valencia. Il pilota si stava mettendo in posizione quando, tratto in inganno dal movimento della moto di Aleix Espargarò, ha perso l'equilibrio ed è finito sull'asfalto fratturandosi la mano sinistra. Ha provato a partecipare alla gara, ma si è ritirato dopo appena un giro perché la sua moto era fortemente danneggiata e non avrebbe potuto affrontare l'intera cosa.

La dinamica della caduta di Morbidelli

È stata una scena piuttosto assurda perché l'italiano ha compromesso l'ultima gara della stagione subito dopo il giro di ricognizione, mentre tutti si stavano posizionando sulle rispettive piazzole per la partenza. Il pilota del team VR46 stava raggiungendo il suo spazio quando ha urtato in modo inspiegabile Espargarò che nel frattempo si stava ancora sistemando. Un suo movimento lo ha tratto in inganno e ha dato il via al tamponamento, una scena abbastanza inspiegabile che ha lasciato tutti increduli.

Morbidelli alla fine ha avuto la peggio: se il suo rivale è rimasto in piedi e non ha avuto nessun problema, lui è caduto a terra con tutta la moto che ha subito dei danni pesanti. Ha cercato di rimettersi in pista ma si è ritirato dopo appena un giro perché non poteva affrontare tutta la corsa con il mezzo rovinato ed è stato costretto a rientrare ai box e seguire da lì l'ultimo atto della stagione.

La caduta goffa e inspiegabile gli è costata anche un infortunio, perché Morbidelli si è fratturato il 5° metacarpo della mano sinistra. È stato il modo peggiore per finire la stagione, con una gara che per lui non è nemmeno cominciata e che rimanda tutto al prossimo anno, con la speranza che il sipario si rialzi con più fortuna.