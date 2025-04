video suggerito

Morbidelli, che grande spavento: commozione celebrale dopo la caduta in curva 11 a Jerez Franco Morbidelli vittima di una commozione cerebrale dopo la caduta durante il GP di Spagna: il comunicato ufficiale del team VR46. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Morbidelli è stato vittima di una commozione cerebrale dopo la caduta durante il GP di Spagna in curva 11 nel corso del 17esimo giro quando era in sesta posizione. Non ci sono fratture per il pilota italiano, ma il centauro romano resta sotto osservazione. Da capire se sarà presente nel weekend di Le Mans del 10-11 maggio.

Il comunicato ufficiale del team VR46: "A seguito di un forte incidente alla curva 11 a Morbidelli è stata diagnosticata una significativa commozione cerebrale. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore“.

MotoGP, commozione celebrale per Morbidelli

A riferire del problema di Morbidelli è stato il team VR46 con un comunicato stampa, che ha reso noto come non ci sono fratture ma il centauro romano è sotto osservazione. Per questo motivo non ha parlato con la stampa dopo la gara.

A Jerez non è stato un weekend semplice per Morbidelli, che già sabato mattina era caduto in curva 4 durante le prove libere e procurandosi dei dolori al collo che gli avevano creato problemi durante la Sprint Race. Oggi è arrivata la caduta in curva 11, nel corso del 17° giro, mentre occupava la sesta posizione.

Adesso bisognerà capire quali saranno i tempi di recupero del pilota italiano e se potrà essere presente per il weekend del 10-11 maggio, quando si correrà il GP di Francia a Le Mans.

Morbidelli: "Non c'era nulla che potessimo fare di più"

Franco Morbidelli ha spiegato la dinamica della caduta di sabato: "Sinceramente non c'era nulla che potessimo fare di più e devo dire che sono davvero molto contento di non aver riportato conseguenze dopo l'incidente delle Libere 2 in curva 4. Purtroppo avevo le gomme fredde e ho perso l'anteriore, andando a colpire le barriere. Ne sono uscito acciaccato, ma per fortuna il nostro fisioterapista mi ha rimesso in sesto per Qualifiche e Gara Sprint. Sono soddisfatto del passo che siamo riusciti a tenere nonostante avessi parecchio dolore a collo e mani. Spero di potermi riprendere per la gara di domani, vedremo come andrà".