Alex Marquez vola e vince il GP Spagna: a Jerez Bagnaia è terzo, Marc Marquez chiude con la moto distrutta Alex Marquez vince a Jerez una gara strepitosa: lo spagnolo sale sul gradino più alto del podio davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc Marquez cade e chiude al 18° posto con la moto distrutta.

A cura di Vito Lamorte

Alex Marquez vince a Jerez una gara strepitosa ed è il nuovo leader del Mondiale di MotoGP: lo spagnolo sale sul gradino più alto del podio davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Marc Marquez cade e chiude al 18° posto con la moto distrutta. Quarto posto per Vinales, seguito da Di Giannantonio e Binder. Fuori Aldeguer, Morbidelli, Mir, Miller e Chantra.

Alex Marquez è il vincitore numero 122 in top-class e i fratelli Marquez diventano la prima coppia vincente in MotoGP. La Ducati conquista la 22a vittoria di fila ed eguaglia la striscia record di tutti i tempi di Honda.

I fratelli Marquez diventano la prima coppia a vincere in MotoGP

Se un fratello oggi se la ride e festeggia, l'altro non può fare altrettanto vista la caduta poco dopo l'inizio: Marc Marquez è partito male, scendendo in quarta posizione, e dopo il duello con Pecco Bagnaia è caduto e ha proseguito la sua gara fino alla fine con la moto ridotta in brandelli.

Altra statistica di giornata: Fabio Quartararo torna sul podio dopo tanto tempo, visto che l'ultima volta è stata in Indonesia nel 2023. Ottimo quarto posto per Maverick Vinales, che chiude la gara ai piedi del podio.

Pecco Bagnaia chiude al terzo posto in classifica dopo una gara propositiva: il pilota della Ducati ha cercato di ‘azzannare' i primi posti fin da subito e dopo aver conquistato la seconda piazza si è dovuto arrendere al prova di forza di Alex Marquez e Quartararo. Bello il duello rusticano con Marc Marquez prima che la caduta dello spagnolo, che ha chiuso con una carena ammaccata in dodicesima posizione.

L'ordine di arrivo del GP Spagna di MotoGP

Alex Marquez Fabio Quartararo Pecco Bagnaia Maverick Vinales Fabio Di Giannantonio Brad Binder Pedro Acosta Ai Ogura Enea Bastianini Luca Marini Joan Zarco Marc Marquez Alex Rins Aleix Espargaro Marco Bezzecchi