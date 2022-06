Mondiale MotoGP riaperto di colpo ad Assen: pesante penalità a Quartararo dopo la gara Quello che è successo durante e dopo la gara del GP d’Olanda ad Assen ha riaperto improvvisamente la lotta per il titolo iridato della MotoGP 2022: la pesante penalità comminata dai Commissari a Fabio Quartararo ha di colpo ridato speranze ai più immediati inseguitori.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP d'Olanda doveva essere solo la gara che chiudeva la prima parte del Mondiale della MotoGP 2022 prima della pausa estiva e invece quanto accaduto durante e dopo la gara di Assen potrebbe rivelarsi determinante per il resto della stagione. La caduta e il conseguente "zero" di Fabio Quartararo sul circuito olandese infatti ha di fatto permesso agli inseguito di ridurre sensibilmente il distacco in classifica iridata dal francese della Yamaha che sembrava ormai saldamente al comando e agevolmente indirizzato verso la riconferma del titolo di campione del mondo. Ma le brutte notizie per lui non si esauriscono qui. A riaprire definitivamente i giochi per il trionfo iridato infatti ci hanno pensato poi i Commissari della FIM che dopo la gara hanno anche comminato una pesante penalità nei suoi confronti da scontare nel prossimo gran premio.

Dopo la gara olandese difatti "El Diablo" guida ancora la graduatoria piloti ma il suo vantaggio sui suoi più immediati inseguitori Aleix Espargaro, Johann Zarco, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini si è ora ridotto rispettivamente a 21, 58, 66 e 67 punti. Ma in seguito alla decisione presa dalla Race Direction ad Assen in merito all'incidente con Aleix Espargaro, di cui il francese è stato considerato l'unico responsabile (cosa che anche lo stesso pilota transalpino ha ammesso andando anche a scusarsi con lo spagnolo dell'Aprilia alla fine della corsa), già nella prossima gara, quella di Silverstone che andrà in scena al rientro dalle vacanze estive, potrà vedere i rivali avvicinarsi ancora di più in classifica. Per una lotta iridata che dunque si è riaperta improvvisamente a nove gare dal termine del Mondiale 2022.

Fabio Quartararo infatti si è visto comminare dai Commissari FIM un long lap penalty che dovrà scontare nei primi primi giri del prossimo GP della Gran Bretagna dove quindi, anche qualora partisse dalla pole position, sarà costretto ad una gara in rimonta dato che dovrà effettuare un giro più lungo rispetto agli altri piloti e inesorabilmente perderà delle posizioni. Di questo ne potrebbe approfittare proprio Aleix Espargaro che sul circuito inglese avrà dunque una ghiotta opportunità per azzerare o comunque ridurre sensibilmente lo svantaggio in classifica, ma anche i ducatisti Johann Zarco, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che potrebbero quindi reinserirsi in quella lotta iridata che prima di Assen sembrava ormai indirizzata verso Quartararo e che invece adesso si è improvvisamente riaperta.

La nuova classifica del Mondiale 2022 della MotoGP dopo la gara di Assen