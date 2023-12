Mistero intorno al presidente FIA dopo il ‘caso Wolff’: “È finito in ospedale” e sparisce un tweet Dopo il silenzio durante l’inchiesta su Toto Wolff e la moglie Susie che ha scosso la Formula 1, la FIA rivela che il presidente Mohammed Ben Sulayem da giorni è alle prese con una commozione cerebrale per la quale è finito anche in ospedale ma il video cancellato dal suo profilo X crea un alone di mistero sul numero uno della Federazione Internazionale.

A cura di Michele Mazzeo

Il ‘caso Wolff‘ che ha scosso negli ultimi giorni la Formula 1, seppur con possibili strascichi legali come annunciato dal team principal della Mercedes Toto e dalla moglie Susie direttrice della F1 Academy (e quindi membro della FOM), sembra essersi ormai chiuso dopo la clamorosa retromarcia da parte della FIA sull'inchiesta per un presunto conflitto d'interessi con scambio di documenti di natura confidenziale tra i due. Tante però le polemiche nate nelle 48 ore tra le due note ufficiali della Federazione Internazionale che prima ha annunciato l'apertura di un'indagine in seguito alle indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla rivista Business F1 e poi ha chiuso la questione comunicando che non c'è nessuna inchiesta aperta a riguardo.

In queste 48 ore infatti tutti i protagonisti hanno espresso la propria opinione sulla vicenda: la Formula 1 che ha attaccato la FIA, la Mercedes che ha difeso a spada tratta il proprio team principal, Susie Wolff che oltre a respingere le accuse ha sollevato sospetti riguardo una possibile matrice sessista per questa inchiesta, e tutti gli altri team F1 che con un messaggio congiunto si sono schierati dalla parte dei coniugi Wolff isolando di fatto la Federazione. A fare clamore è stato però anche e soprattutto un assordante silenzio, vale a dire quello del presidente della FIA Mohammed Bin Sulayem, l'uomo che fin dal suo insediamento sembra aver intrapreso una ‘guerra di potere' con la FOM (o meglio Liberty Media).

Un silenzio che non è passato affatto inosservato e che è ora finito al centro di un piccolo mistero. Nella serata in cui va in scena il Gran Galà FIA di fine stagione infatti la Federazione Internazionale ha giustificato tale silenzio rivelando che il numero uno dell'ente che governa il motorsport a livello mondiale alcuni giorni prima era finito in ospedale per una commozione cerebrale rimediata in una brutta caduta: "Diversi giorni fa il Presidente è caduto e ha rimediato una commozione cerebrale. Ha ricevuto cure in ospedale e si riprenderà completamente" ha difatti rivelato un portavoce della FIA annunciando che sarà comunque a Baku per consegnare alcuni premi durante il Gran Galà di fine anno.

Nulla di strano dunque se non fosse che sul profilo X di Ben Sulayem lo scorso 6 dicembre (il giorno dopo il comunicato con cui la FIA annunciava l'apertura dell'inchiesta sui coniugi Toto e Susie Wolff) era stato pubblicato un video in cui il numero uno della Federazione Internazionale era immortalato in grande forma mentre passava da una conferenza ad un'altra nell'ambito dell'Assemblea Generale della FIA 2023 di scena proprio a Baku. Video che, prima della comunicazione del presunto ricovero in ospedale, è misteriosamente sparito con il tweet cancellato dal profilo.

