Bufera in Formula 1, Toto Wolff sotto inchiesta dalla FIA: sospetto scambio di informazioni segrete Toto Wolff, azionista e team principal della Mercedes, è finito sotto inchiesta dalla FIA. Con lui ad essere finita sotto indagine anche la moglie, Suise Wolff, a capo della neonata F1 Academy. L’indagine mira a fare luce sul possibile conflitto d’interesse.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La FIA ha avviato un'indagine su Toto Wolff, azionista e team principal della Mercedes. Un autentico terremoto nella Formula 1 che rischia di avere forti ripercussioni in vista del prossimo Mondiale. Insieme a Wolff a finire sotto indagine è anche sua moglie Suise a capo della neonata F1 Academy (la serie riservata alle donne sotto l'egida di Liberty Media e Formula One Group). L'indagine mira a fare luce sul possibile conflitto d'interesse che consentirebbe il passaggio di informazioni sensibili e riservate alla Formula 1 di cui non possono disporre le altre scuderie.

Tre team principal attualmente in griglia, rimasti anonimi, avevano infatti evidenziato questa situazione accusando Toto Wolff di fare da talpanel paddock rivelando tutto ciò che viene detto nelle riunioni delle scuderie a chi, di fatto, gestisce la Formula 1 in cambio dei benefici. "Domenicali (Ceo di Formula One Group, ndr) sa cosa abbiamo detto dopo 30 secondi" ha rivelato uno dei team principal rimasti anonimi rivelando tutto ciò alla rivista Business F1 Magazine. Ora la nota ufficiale della FIA: "Ne siamo a conoscenza".

Toto Wolff e sua moglie Suise.

“La FIA è a conoscenza delle speculazioni dei media, incentrate sull’accusa di diffusioni di informazioni di natura confidenziale trasmesse ad un responsabile di un team di F1 da parte di una persona della FOM – si legge – Il Dipartimento di Conformità sta esaminando la questione”. La nota chiaramente non cita Toto Wolff e sua moglie Suise ma è evidente che il riferimento è a loro. I team principal che in forma anonima avevano denunciato la cosa hanno accusato Toto Wolff di fare il doppio gioco per trarre benefici per sé e per il suo team. Allo stesso tempo Susie Wolff potrebbe essere ben informata sulle discussioni dei team principal ricavandone informazioni potenzialmente utili alla Formula 1.

I sospetti che il team principal della Mercedes potesse avere in suo possesso informazioni riservate erano già stati mossi quando nel corso della passata stagione Wolff avesse saputo prima di tutti gli altri della violazione del budget cap da parte della Red Bull. Un'indagine emersa prima ancora che la FIA ufficializzasse ne ufficializzasse l'esito. La FIA ha dunque voluto vederci chiaro e questo rischia di creare un'autentica bomba all'interno dell'universo che ruota attorno alla Formula 1.

Formula 1 News Calendario Classifica segui