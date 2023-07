Svolta storica in Formula 1: la Ferrari e gli altri team correranno anche nella F1 femminile Dal 2024 tutti i team di Formula 1 avranno un pilota e una macchina nel campionato femminile F1 Academy che correrà sugli stessi circuiti del Circus: importante passo da parte della Ferrari e delle altre storiche scuderie della Formula 1.

A cura di Michele Mazzeo

L'annuncio ufficiale fatto dalla Formula 1 alla vigilia del GP del Belgio segna una svolta storica per il Circus e in generale per il motorsport. Dal 2024 infatti ci sarà quello che si può definire un vero e proprio campionato di F1 femminile che andrà a sostituire la vecchia W Series con la speranza di far crescere il movimento attirando maggiori attenzioni: questa nuova serie, la F1 Academy, infatti non soltanto correrà nelle tappe del calendario della Formula 1 ma vedrà parteciparvi anche gli stessi team. Dalla prossima stagione difatti tutte le 10 scuderie di F1 nomineranno un pilota e mostreranno i loro colori su un'auto che gareggerà in questa serie riservata alle donne.

Dieci delle quindici pilote che prenderanno parte al campionato dunque scenderanno in pista rappresentando una delle dieci scuderie di Formula 1 (Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo-Sauber, AlphaTauri, McLaren, Williams e Haas) e anche le loro monoposto avranno la livrea del team che rappresentano. Non si tratta dunque di un ingresso vero e proprio nella Serie delle scuderie di Formula 1 (che però supporteranno il proprio alfiere) ma un primo importante passo perché ciò avvenga nell'immediato futuro. Per il 2024 infatti i team iscritti alla F1 Academy sono cinque (ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing e Rodin Carlin) e ognuno di essi schiererà e gestirà tre vetture e tre pilote.

Pur trattandosi solo di un primo passo per far sì che questo campionato diventi davvero ciò per cui è nato, cioè dare opportunità e visibilità alle driver donna e mettergli a disposizione questo palcoscenico come trampolino di lancio per arrivare in Formula 1, questa novità è stata accolta con grande entusiasmo dall'intero movimento. A partire ovviamente da colei che è a capo della F1 Academy, vale a dire Susie Wolff (ex pilota ed ex team principal della Venturi Racing in Formula E nonché moglie del team principal della Mercedes Toto Wolff): "Innanzitutto, voglio ringraziare i team di Formula 1 per il loro supporto e la loro visione mentre intraprendiamo questo viaggio insieme – ha difatti detto la 40enne scozzese al momento dell'annuncio ufficiale –. Questo momento storico non solo dimostra il profondo sostegno alla F1 Academy da parte di tutta la comunità della F1, ma ispirerà un'intera generazione di giovani ragazze a realizzare le opportunità sia in pista che fuori pista nel motorsport. Sono fiduciosa che avremo un impatto positivo in tutto il nostro sport a lungo termine" ha infine chiosato il managing director della F1 Academy conscia del fatto che questo nuovo campionato di Formula 1 femminile potrebbe segnare una svolta storica nell'intero motorsport.