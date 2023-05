Miller vola a Le Mans, Bagnaia fatica: i risultati delle prove libere del GP Francia della MotoGP Jack Miller è il più veloce nelle prove libere del GP di Francia della MotoGP 2023: bene anche Aprilia, faticano invece Bagnaia e Marc Marquez che per il rotto della cuffia riescono però a qualificarsi per la Q2 delle qualifiche. Fuori invece Marini e Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

Nelle prove libere del GP di Francia della MotoGP 2023 si dimostrano ancora una volta molto competitive le KTM che, dopo aver dominato la prima sessione di libere al mattino, si sono confermate anche nelle FP2 con Jack Miller e Brad Binder che hanno chiuso rispettivamente in 1ª e 7ª posizione nella classifica cumulativa dei tempi centrando quindi l'accesso diretto alla Q2 delle qualifiche in programma sabato.

Buona prova anche per gli alfieri dell'Aprilia con Aleix Espargaro che piazza la seconda miglior prestazione cronometrica di giornata e il suo compagno di squadra Maverick Vinales che chiude invece al sesto posto preceduto dalle Ducati di Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Johann Zarco. Si salva in extremis invece il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che solo all'ultimo giro è riuscito a rientrare nei dieci facendo uscire Luca Marini che in qualifica dovrà quindi passare dalla Q1 dove troverà anche il padrone di casa Fabio Quartararo che neanche a Le Mans fin qui sembra essere riuscito a trovare il giusto feeling con la sua Yamaha.

Giornata difficile anche per Marc Marquez, al rientro in MotoGP dopo l'infortunio rimediato nel primo gran premio stagionale. Lo spagnolo, dopo esser rovinosamente caduto dieci minuti dopo l'inizio delle FP1, nelle seconde libere è riuscito a mettere insieme un crono che gli ha consentito di terminare tra i migliori dieci piloti della graduatoria ma nel finale di sessione è stato protagonista di un nuovo incidente.

La classifica delle prove libere 2 del GP di Francia della MotoGP