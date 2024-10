video suggerito

Miller trova un gabbiano incastrato nella sua moto: lo ha costretto ad abbandonare la gara La caduta di Miller al nono giro della Sprint Race è stata causata dalla carcassa di un gabbiano incastrata nella moto. Il pilota ha mostrato i segni dell’impatto con l’animale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Ha dell'incredibile la disavventura che ha colpito Jack Miller durante la Sprint Race del GP Australia: il pilota non ha finito la gara e, una volta controllata la sua moto ai box, ha scoperto di avere la carcassa di un gabbiano incastrata tra carena e leva del freno. Per il pilota di casa è stato un brutto colpo dover uscire prima della fine, per una motivazione apparentemente inspiegabile agli occhi degli spettatori che soltanto dopo hanno scoperto tutto questo.

Già nel corso della Q1 il pilota aveva investito un coniglio, ma questa volta il gabbiano gli ha causato un danno irreparabile che lo ha costretto a tornare subito ai box mentre si trovava all'ottavo posto. Su Instagram ha svelato il fattaccio, con tanto di foto alla motocicletta danneggiata dalla caduta e del povero gabbiano che suo malgrado è rimasto incastrato mentre volava basso proprio al di sopra della pista.

La caduta di Miller causata da un gabbiano

La dinamica non era molto chiara, dato che Miller è caduto apparentemente senza fare nulla o urtare un compagno. All'inizio tutti pensavano a un guasto della moto, un'ipotesi avvalorata dall'uscita prima della fine della Sprint Race. Ma poi l'australiano ha svelato il mistero: su Instagram ha pubblicato il video della moto danneggiata dall'impatto con il suolo, con sopra la piuma di un gabbiano che è stata la causa di tutto. Ci sono anche immagini che riprendono la carcassa dell'animale incastrata fra la carena e la leva del freno, in una posizione potenzialmente pericolosa.

Poi Miller ha spiegato tutto ai microfoni: "Al secondo giro sono entrato in Curva 1, e ho visto un gabbiano che sbatteva le ali, in difficoltà per il passaggio delle moto. Si è incastrato tra la leva del freno e il manubrio e non riuscivo a frenare. É stato irreale. Nella Q1 invece stavo iniziando il giro lanciato, quando stavo in Curva 8 ho visto arrivare un coniglio. Ho pensato ‘non potrà essere così stupido’ e invece lo è stato, passando dritto sotto la mia ruota anteriore".