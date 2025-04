video suggerito

Albon costretto a giustificarsi in TV dopo le parolacce nei team radio: "È stata una gara noiosa" Alexander Albon si è piazzato in zona punti pure nel GP del Giappone. Ma a Suzuka il tailandese ha perso il controllo in un paio di team radio. A fine gara ci ha scherzato su.

A cura di Alessio Morra

Alexander Albon ha iniziato il Mondiale di Formula 1 in modo stupendo: a punti in tutte e tre le gare con la Williams, ha sempre vinto il confronto con Carlos Sainz e nel Mondiale piloti è settimo, dietro a Leclerc di due punti e davanti a Hamilton di tre. Ma nonostante ciò il tailandese è stato una furia in una serie di team radio durante il GP del Giappone.

Albon nono nel Gp del Giappone

La Williams è al quinto posto del campionato costruttori, Albon è al settimo di quello piloti. Avrebbero firmato tutti. Ma durante la gara di Suzuka non sono mancati momenti di grande concitazione, in realtà forse pure troppi. Perché in più di un team radio Albon ha perso il controllo, preso dal duello per la nona posizione con Ollie Bearman.

Il pilota della Williams una furia nei team radio

Il tailandese si è infuriato con il suo ingegnere di pista James Urwin quando ha visto Bearman fermarsi ai box: "Entriamo prima ai box. Onestamente, così non ha alcun senso". Poi il livello si è alzato e lo scambio di battute è stato furioso: "Cosa abbiamo fatto? Era una m***a all'inizio, è una m***a adesso".

"Gara semplice e un po' noiosa"

Quelle parole hanno fatto discutere molto sui social. Albon ne ha dovuto parlare nel ring delle interviste, con il sorriso sulle labbra. Ci ha scherzato su dicendo: "È stata una gara molto semplice, forse un po' noiosa. Ma non mi dispiace annoiarmi quando sto andando a punti. Abbiamo avuto un paio di problemi con il cambio". Chiusa questa parentesi polemica, relativa ai team radio, Albon può continuare davvero a guardare con fiducia al futuro. Nel prossimo weekend in Bahrain proverà ad andare ancora in zona punti.