Prosegue l'avvicinamento di Mick Schumacher al debutto in Formula 1. Il figlio della leggenda Michael Schumacher esordirà nel circus con l'Alfa Romeo nella prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel in programma nel prossimo week end al Nurburgring. Il leader del Mondiale 2020 di Formula 2, sfruttando la pausa della classe di mezzo (che riprenderà a dicembre per gli ultimi due eventi conclusivi in Bahrain), si sta pian piano avvicinando al giorno del gran debutto che avverrà sulla pista di casa.

Dopo l'annuncio dell'Alfa Romeo con il quale ha ufficializzato il suo impiego al posto di Antonio Giovinazzi nelle FP1 del GP dell'Eifel, Mick Schumacher (insieme ai colleghi della Ferrari Driver Academy Callum Ilott e Robert Shwartzman) è sceso in pista a Fiorano con la SF71-H con cui Sebastian Vettel ha ottenuto 5 vittorie nel 2018 per cominciare a prendere confidenza con una monoposto di Formula 1 in vista proprio dell'esordio del Nurburgring.

Qualche giorno più tardi invece il figlio d'arte ha avuto un primo approccio con la sua "nuova" scuderia (che potrebbe essere anche la sua squadra nel prossimo Mondiale 2021 di Formula 1). Il tedesco si è infatti recato nello stabilimento Alfa Romeo di Hinwil (in Svizzera) per modellare su misura il sedile in fibra di carbonio della C39 con cui correrà nella prima sessione di prove libere del GP del Nurburgring per la sua prima assoluta nel Circus. Quello che andrà in scena in Germania inoltre potrebbe non essere un unicum dato che Mick Schumacher è anche in lizza per un posto in Alfa Romeo nel Mondiale 2021 (quello che da contratto la squadra del Biscione deve riservare alla Ferrari).