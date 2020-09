Dopo la vittoria di Monza, Mick Schumacher si ripete anche a Sochi. Il tedesco, figlio della leggenda di Formula 1 Michael, si impone nella Feature Race di Formula 2 del GP di Russia davanti a Tsunoda e al principale rivale per il titolo Callum Ilott. Quarto l'italiano Luca Ghiotto che fino alla bandiera a scacchi a tentato di scavalcare il britannico peer prendersi l'ultimo gradino del podio.

Con questo successo il pilota teutonico della Ferrari Driver Academy si porta a 186 punti in classifica generale e allunga in vetta su Ilott che ora è a quota 168 punti, a 18 punti di distacco da Schumi jr che vede dunque vicina la possibilità di conquistare il titolo iridato. Ormai fuori dai giochi l'altro talento dell'Accademia del Cavallino Robert Shwartzman finito fuori dalla zona punti in questa gara-1 del GP di casa (lui russo di San Pietroburgo) e ora lontano 46 lunghezze dal compagno di squadra nel team Prema. Domenica a Sochi la Sprint Race nella quale il tedesco figlio d'arte potrebbe prendere ulteriormente il largo e ipotecare la prima posizione nella classifica del Mondiale 2020.

Dopo gara-2 del GP di Russia, infatti, la Formula 2 sarà attesa da una lunga sosta di due mesi prima degli ultimi due eventi (quattro gare quindi) che chiuderanno questa stagione della serie cadetta del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo. In Bahrain, difatti, gli ultimi appuntamenti della F2 che si terranno nei week end del 27-29 novembre e del 4-6 dicembre sui due circuiti di Sakhir. In questa lunga pausa il leader Mick Schumacher dovrebbe fare l'esordio in Formula 1 con Alfa Romeo e Haas pronti a farlo girare nella prima sessione di prove libere nel gran premio del Nurburgring.