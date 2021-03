Il primo Gran Premio della stagione è sempre molto atteso, gli occhi sono generalmente puntati sulla Ferrari, sul campione in carica (che è Lewis Hamilton) e sullo sfidante (Max Verstappen), poi si cerca di capire chi tra i soliti noti può effettuare un salto di qualità e soprattutto in avvio di campionato può essere la sorpresa. Ma gli occhi di tutti a questo giro saranno su Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, che in Bahrain farà il suo vero esordio in Formula 1 con il team Haas. Nella conferenza stampa della vigilia il tedesco candidamente ha detto di essere molto contento e che nella sua vita ha sempre sperato che arrivasse questo momento: "Essere qui è una bellissima sensazione, sono entusiasta. Nel corso della mia vita ho cercato di fare altri sport, ma nulla mi ha mai fatto provare le emozioni che provo quando indosso il casco e mi metto al volante".

Dobbiamo capire le gomme

La Haas per molti esperti è l'ultima vettura del lotto, ma il giovane pilota tedesco vede tutto il team pronto per la sfida e fondamentale sarà capire le gomme. Poi ha parlato anche del compagno di squadra Mazepin: "Vedo tutti i ragazzi del team molto motivati e questo dà motivazione anche a me per rendere al meglio. L’obiettivo principale è capire le gomme e come possono incidere sulla guida. Per noi sarà importante raccogliere quante più informazioni possibili per poi sfruttarle durante l’anno. Mazepin lo conosco dal 2013 e vi posso assicurare che è un pilota aggressivo in pista. C’è rispetto tra di noi, ora dobbiamo collaborare per ottenere il massimo e vedremo come andranno le cose".

Bello duellare con Kimi e Fernando

Infine non poteva mancare un momento revival. Mick Schumacher ha detto che avrebbe preferito iniziare il campionato dall'Australia, poi ha ricordato i rivali del papà e il successo di Michael Schumacher che è stato il primo vincitore del Gp del Bahrain: