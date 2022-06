Michael Schumacher aveva comprato una Porsche in gran segreto: la Ferrari non doveva sapere Dopo 18 anni il segreto custodito dalla leggenda della Formula 1 Michael Schumacher è stato svelato: il tedesco mentre era il pilota di punta e l’uomo simbolo della Ferrari ha acquistato una Porsche di nascosto dal Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Una casa d'aste ha appena svelato un segreto custodito per 18 anni che riguarda il leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher e il suo periodo d'oro in Ferrari. Reduce da quattro campionati vinti con la scuderia di Maranello e da quattro successi nelle prime quattro gare del Mondiale 2004, il 29 aprile di quell'anno il driver tedesco "tradì" il Cavallino contravvenendo ad una delle regole non scritte che la casa italiana pretende siano rispettate dai suoi piloti.

Quel giorno infatti la società facente capo al suo storico manager Willi Weber acquistò una Porsche Carrera GT per conto di Michael Schumacher che era quindi di fatto il vero proprietario del veicolo. Il Kaiser non rivelò mai ufficialmente di detenere quella vettura nel sua parco macchine e, fin quando ne fu in possesso (cioè fino al 2008), fu sempre molto attento a non farsi vedere in giro con quella automobile che ancora oggi è griffata con il suo riconoscibilissimo logo sia nella parte posteriore che sul cruscotto.

Il motivo di tanta riservatezza riguardo a questa macchina era la volontà di tenerla nascosta alla casa che pagava il suo lauto stipendio e di cui era diventato il simbolo, vale a dire quella Ferrari che, allora come oggi (pensate alla blacklist in cui recentemente è stato inserito anche Justin Bieber), tiene molto all'integrità del suo marchio e non avrebbe accolto di buon grado il fatto che il suo pilota di punta avesse improvvisamente acquistato una vettura della concorrenza e si facesse vedere alla guida di questa.

Oggi però, a distanza di 18 anni da quell'acquisto tenuto nascosto alla casa di Maranello, un annuncio comparso sulla piattaforma Elferspot, ha svelato il segreto del sette volte iridato di Formula 1 che ancora oggi deve fare i conti con quel terribile incidente sugli sci del 2013 che, dopo averlo messo in bilico tra la vita e la morte, lo costringe a vivere tuttora sotto costante presidio medico. "Il veicolo è stato acquistato nuovo dalla Weber Management e messo a disposizione di Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di F1. Le prove di ciò sono disponibili" si legge infatti nell'annuncio intitolato "Carrera GT Michael Schumacher" pubblicato sulla piattaforma online che si occupa di vendita esclusiva di Porsche.

Adesso dunque chiunque voglia (e possa) acquistare la Porsche Carrera GT nera con motore V10 da 5,7 litri che produce 603 CV prodotta in sole 1.500 unità e che oggi ha soli 14.200 Km sulle spalle potrà farlo. La cifra richiesta non è pubblica, ma di certo, alla luce del fatto che è stata oggetto di uno dei segreti più longevi che riguarda la leggenda della Formula 1 Michael Schumacher e il suo periodo d'oro in Ferrari, ci vorranno tanti soldi per accaparrarsela.