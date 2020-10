Da diverso tempo si parlava di un possibile addio della Mercedes alla Formula 1, oltre che di una possibile cessione del team. Dopo le parole di Ola Kallenius, presidente e CEO del Gruppo Daimler (proprietario della scuderia che da sei anni domina il campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo), arrivate durante la conferenza nella quale ha illustrato il nuovo piano strategico agli analisti, si può escludere che la casa di Stoccarda lasci il grande Circus seguendo l'esempio della Honda.

Il numero uno della holding ha infatti confermato che Mercedes continuerà a concentrarsi sulla Formula 1 e anche che la collaborazione tra il team di F1 e il marchio di auto sportive AMG si intensificherà già dal prossimo Mondiale 2021. Come appare evidente dunque, oltre alla maggiore attenzione agli azionamenti elettrici, la nuova strategia della casa della Stella include anche un piano di crescita per i sottomarchi AMG, Maybach, EQ e G.

Al fine di aumentare ulteriormente le vendite di auto sportive AMG, quest'ultima sarà più strettamente collegata alla scuderia e avrà maggiore spazio già dal prossimo futuro. Durante la conferenza infatti è stato chiarito che il logo AMG avrà un posto più prominente sulle vetture dalla prossima stagione e di conseguenza, ci sarà meno visibilità per il marchio principale Mercedes. Nei piani di Kallenius però il legame più stretto tra il team di Formula 1 e AMG non riguarderà soltanto il marketing ma ha anche lo scopo di favorire una cooperazione per ottimizzare il trasferimento tecnologico dalle monoposto di F1 alle automobili stradali (come già avvenuto con la supercar Project One dotata di propulsore di Formula 1).

Inoltre il consolidamento della partnership con AMG servirà ad evitare la "fuga di cervelli" quando, dal prossimo anno per l'entrata in vigore del budget cap bisognerà tagliare gran parte degli oltre mille ingegneri che lavorano alle Power Unit in quel di Brixworth. Da quanto lasciato intendere da Kallenius i motoristi "tagliati" dalla scuderia di Formula 1 che potrebbero essere coinvolti nella progettazione dei motori AMG diventando gli attori principali di quel processo per portare sulle vetture stradali le tecnologie della Formula 1.