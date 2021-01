La Mercedes ha deciso di mantenere la livrea nera sulle proprie monoposto anche al Mondiale 2021 di Formula 1 per continuare a sostenere la lotta al razzismo. E ciò avverrà anche se Lewis Hamilton, principale artefice della trasformazione delle tradizionali Frecce d'Argento nelle nuove Frecce Nere nella passata stagione, non dovesse essere uno dei due piloti della scuderia. I nuovi boss alla pari della squadra (Ineos, Daimler e Toto Wolff) hanno infatti deciso di mantenere la nuova colorazione anche per la nuova stagione ancor prima di capire se il 36enne di Stevenage sarà o meno alfiere del team anche nel 2021.

Con grande probabilità Mercedes e Lewis Hamilton alla fine troveranno l'accordo, ma al momento il sette volte campione del mondo è ufficialmente disoccupato. Nonostante il rinnovo del contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, non fosse mai stato messo in discussione (e tutt'ora Toto Wolff è convinto che arriverà), la trattativa tra il pilota britannico e la scuderia anglo-tedesca non si è ancora conclusa e, come anticipato in precedenza, non solamente per motivi economici, ma piuttosto per questioni che vanno oltre la pista.

Il più vincente pilota della storia della Formula 1 continua infatti a chiedere un contratto di almeno tre anni (a circa 40 milioni di euro a stagione) e soprattutto un ruolo nell'azienda non solo come pilota e semplice testimonial ma anche da uomo simbolo della transizione dalle auto termiche alle auto elettriche. Quest'ultima richiesta e la lunghezza del contratto i principali nodi che frenano la chiusura della trattativa. Nonostante l'attuale stallo la Mercedes ha comunque deciso di continuare a "combattere" la battaglia contro il razzismo che sta molto a cuore al classe 1985. E chissà che questo bel gesto del team non serva anche a far rivedere le proprie pretese al sette volte campione del mondo.