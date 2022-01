Melandri scaricato dallo sponsor dopo le frasi sul Covid: “Prendiamo le distanze, contratto finito” Marco Melandri paga le sue dichiarazioni su Covid e vaccini: uno sponsor importante scarica l’ex campione del mondo di motociclismo, dissociandosi dalle sue parole.

Travolto dalle polemiche per la sua sconcertante intervista sul Covid, Marco Melandri ha ritrattato la sua affermazione di "aver preso il virus apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese, per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida". Qualche ora dopo, l'ex campione del mondo della classe 250 di motociclismo ha dunque spiegato che la sua era una "frase ironica e scherzosa", appellandosi a "parole male intepretate".

In realtà l'intervista di Melandri al magazine ‘Men on wheels' va al di la di "una battuta" – ammesso che tale sia stata, visto che il 39enne ravennate inseriva il contagio ‘cercato' in un discorso fortemente anti vaccino e finiva per dire che "ormai sono gli stessi esperti a dire che questa variante è a livello di un raffreddore" – ma è un paginone in cui l'ex centauro esprime dettagliamente il suo pensiero su Covid, vaccini e libertà individuali.

Difficile insomma che l'interpretazione delle sue parole sia andata al di là dei concetti chiaramente espressi, fatto sta che a prenderla non benissimo è stato anche uno sponsor di Melandri, il Trentino, che ha annunciato il mancato rinnovo del suo contratto, dissociandosi dalle sua affermazioni sul Covid: "L'accordo con Marco Melandri è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda – dice Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing, come riporta Il Dolomiti – Prendiamo le distanze da quanto affermato e comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest'anno".

"La collaborazione con Melandri ha portato risultati interessanti negli anni scorsi ma non c'è l’intenzione di rinnovare il contratto in quanto abbiamo intenzione di percorrere altre strade per sviluppare altre sinergie e strategie con l'obiettivo di veicolare l'immagine del territorio. Non è più un ambasciatore e un testimonial del Trentino da qualche settimana, l'accordo è scaduto e non sarà rinnovato", spiega Rossini.

Melandri peraltro era tornato sul tema sabato pomeriggio, intervistato da Repubblica a margine della sua partecipazione – con tanto di intervento dal palco – alla manifestazione contro il green pass a Milano: "Ho detto di avere contratto il virus apposta per evitare di fare il vaccino? No, non è stato proprio così. Mi sono trovato a contatto con un ragazzo che aveva avuto contatti con dei positivi. Una volta che ero lì, ormai sono rimasto lì, non sono andato via. Comunque io il Covid l'ho avuto a marzo e per me era comunque il rischio minore per i miei motivi rispetto al vaccino, ma non dico alle altre persone che non si devono vaccinare. Sono per la libertà, io ho i miei motivi, ho i miei problemi fisici. Per me, una volta che contrai la malattia credo di essere a posto, di avere gli anticorpi. Quindi se veramente il vaccino serve per gli anticorpi secondo me sono due cose contrapposte".