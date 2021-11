Mazepin ne combina un’altra: litiga con la sicurezza, cacciato da una discoteca Il pilota russo della Haas si è reso protagonista di un curioso episodio extra Formula 1. Nikita Mazepin si è congedato dal Messico con una serata in discoteca che però non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi. In un video circolato sui social, si vede il classe 1999 protagonista di un alterco con la sicurezza.

A cura di Marco Beltrami

Nikita Mazepin riesce sempre a far parlare di sé. Più che le prestazioni in pista, il pilota russo della Haas ha conquistato spesso la scena per le manovre al limite che gli sono costate anche critiche feroci da parte dei suoi colleghi. Il classe 1999 protagonista anche di reiterate tensioni con il suo compagno di scuderie Mick Schumacher, questa volta ha fatto discutere per un episodio extra-Formula 1. D'altronde lontano dalle piste Mazepin si è rivelato "indisciplinato" anche in passato.

Nell'ultimo Gran Premio del Messico Nikita Mazepin ha chiuso al 18° posto, lasciandosi andare poi a tutt'altro che velate critiche alla sua scuderia per una presunta disparità di trattamento rispetto all'altro pilota Schumacher junior. Prima di lasciare il Paese centroamericano per spostarsi più giù, in Brasile dove si terrà il quartultimo appuntamento della stagione (in una delle sue stories di Instagram ha confermato di essere già arrivato a San Paolo), Mazepin si è concesso una serata di relax insieme ad alcuni colleghi in un locale messicano.

In un video che ha fatto capolino sui social network si vede Mazepin in compagnia di Albon e Russel in una discoteca di Città del Messico. Il pilota russo si è dato alle danze, anche se le cose non sono andate come da copione. Nikita Mazepin infatti è stato allontanato dagli addetti alla sicurezza, all'esterno della struttura. Difficile dire cosa sia successo e il motivo di quella che è sembrata un'uscita anticipata con le immagini che mostrano il pilota molto agitato, alle prese con un battibecco verbale con le guardie che provano a spiegare le proprie ragioni accompagnandolo fuori. Non il migliore congedo dunque per il russo dal Messico, in vista del rush finale di una stagione per lui a dir poco movimentata sia dentro che fuori le piste.