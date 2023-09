Max Verstappen si rimette davanti a Suzuka: la Red Bull domina le libere in Giappone, ma Leclerc c’è A Suzuka Max Verstappen dominano le due sessioni di prove libere. Ma la Ferrari c’è. Veloci sia Sainz che Leclerc, bene anche la McLaren con Norris.

A cura di Alessio Morra

L'ordine naturale delle cose, per ora, viene ristabilito a Suzuka da Max Verstappen. L'olandese dopo aver annaspato a Singapore in Giappone torna padrone assoluto. Max è stato il più veloce sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. La Ferrari c'è. Sainz secondo nelle Fp1. Leclerc invece nelle Fp2.

Nella notte italiana si sono tenute le prime prove libere. Max scalpitava. E ha fatto capire velocemente a tutti che non c'è direttiva che tenga. Il suo è un dominio totale. Verstappen rifila sei decimi a Sainz (vincitore a Singapore) secondo, sette a Norris e nove a Leclerc. Mercedes disperse, con Russell e Hamilton lontani. L'idolo di casa Tsunoda quinto in grande spolvero.

Nelle Fp2 quando i piloti montano tutti gomma rossa qualcosa cambia, ma non si modifica certo la leadership di Verstappen che chiude con il tempo di 1:30.688. A tre decimi c'è Leclerc, che precede Norris e Sainz. Russell quinto, sesto Alonso. Perez solo nono. Hamilton addirittura quattordicesimo. Le libere vengono chiuse in anticipo, con una bandiera rossa, per un brutto incidente occorso a Pierre Gasly, vettura distrutta e fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota.

La pioggia non è prevista né per le Qualifiche né per il Gp di domenica (in programma alle ore 7). Se così sarà. Verstappen sarà nuovamente favoritissimo. Ma la Ferrari vuole confermarsi su alti livelli, come ha fatto pure a Monza. Il passo gara è tutto sommato positivo e la lotta per il podio sembra garantita.

I tempi delle Fp1: 1. Verstappen (Red Bull) 1'31″647 2. Sainz (Ferrari) 1'32″273 3. Norris (McLaren) 1'32″392 4. Leclerc (Ferrari) 1'32″574 5. Tsunoda (AlphaTauri) 1'32″597 6. Alonso (Aston Martin) 1'32″650 7. Piastri (McLaren) 1'32″713 8. Albon (Williams) 1'32″991 9. Lawson (AlphaTauri) 1'33″005 10. Stroll (Aston Martin) 1'33″040 11. Perez (Aston Martin) 1'33″043 12. Gasly (Alpine) 1'33″129 13. Russell (Mercedes) 1'33″310 14. Hulkenberg (Haas) 1'33″448 15. Ocon (Alpine) 1'33″516 16. Hamilton (Mercedes) 1'33″699 17. Bottas (Alfa Romeo) 1'33″860 18. Magnussen (Haas) 1'33″975 19. Sargeant (Williams) 1'34″212 20. Zhou (Alfa Romeo) 1'34″831