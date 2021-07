Max Verstappen in Austria conquista la terza pole consecutiva e in assoluto la quarta del Mondiale 2021. L'olandese era nettamente favorito, considerate le ultime quattro gare e i tempi fenomenali della prima e della terza sessione di libere. Secondo posto per uno straordinario Lando Norris, dietro di soli 48 millesimi. Seconda fila per Sergio Perez e Lewis Hamilton, solo sesta fila per le due Ferrari.

Verstappen subito realizza il tempo che gli regala la pole, ma mentre prova a migliorarsi non sa che Norris prova il colpaccio, e non riesce a superarlo per un nulla. Prima fila inedita e ci sarà da divertirsi, Perez si mette dietro Hamilton e lo inguaia, anche se la Mercedes spera nella pioggia, l'unico grande alleato del weekend, come si è visto nelle FP2.

Disastro Ferrari. Fuori in Q2 sia Carlos Sainz (11°) che Charles Leclerc (12°). Out anche Fernando Alonso, arrabbiatissimo con Vettel, Ricciardo e Giovinazzi. Verstappen una scheggia, ha regolato Hamilton e Bottas, Gasly quarto. Grande gioia per Russell, fenomenale. L'inglese con una Williams non all'altezza centra la top ten, come Tsunoda.

La Q1 è strepitosa per Lando Norris e Fernando Alonso che si piazzano alle spalle di un Verstappen in palla, Hamilton quarto davanti a Bottas e Sainz. Molto bene Russell, mentre Leclerc ha bisogno di un altro giro per evitare la beffa, Ricciardo si salva, fuori invece Raikkonen e Ocon.

La griglia di partenza del Gran Premio Austria

1a fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2a fila: Sergio Perez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes)

3a fila: Valtteri Bottas (Mercedes), Pierre Gasly (Alpha Tauri)

4a fila: Sebastuab Vettel (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

5a fila: George Russell (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)

6a fila: Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)

7a fila: Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine)

8a fila: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9a fila: Esteban Ocon (Alpine), Nicolas Latifi (Williams)

10a fila: Mick Schumacher (Haas), Nikita Mazepin (Haas)