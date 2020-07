"Incredibile lavoro ragazzi, è incredibile grazie mille". È questo il team radio di Max Verstappen che ringrazia il lavoro dei tecnici della Red Bull dopo l'incredibile episodio che lo ha visto protagonista nel giro di formazione del Gran Premio d'Ungheria. Il giovane pilota olandese ha perso il controllo della vettura in curva 12 finendo contro il muretto pochi minuti prima della partenza della gara con la sua monoposto, riportando problemi alla sospensione e all'alettone distrutto.

In poco meno di venti minuti i meccanici del team di Milton Keynes hanno sistemato la sua vettura del figlio d'arte e si tratta di un'impresa che si può carpire anche dalle parole del pilota subito prima del semaforo verde. Una situazione davvero al limite per la Red Bull, che ha dovuto fare tutto in pochissimo tempo e rimettere in piedi la giornata ungherese di Verstappen che sembrava completamente compromessa dopo pochi metri e senza nemmeno aver iniziato la gara.

I meccanici della Red Bull sono intervenuti sul braccetto dello sterzo della RB16 di Verstappen che era evidentemente danneggiato e hanno sostituito il musetto della monoposto del pilota numero 33. Le operazioni di riparazione dei meccanici del team di Milton Keynes sono stato ultimati 35 secondi prima dell’esposizione del cartello dei cinque minuti al giro di ricognizione. Max è partito regolarmente dalla settima posizione e con una grande manovra in partenza si portato subito nelle prime posizioni.