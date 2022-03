Max Biaggi e Valentino Rossi amici mai, nessun riavvicinamento: “Mai salvato il numero in rubrica” L’ex pilota Max Biaggi ha rivelato un particolare sul suo attuale rapporto con l’eterno rivale Valentino Rossi: nessuna conversazione tra i due nemmeno dopo il suo ritiro dalla MotoGP.

A cura di Michele Mazzeo

La rivalità tra Max Biaggi e Valentino Rossi che ha infuocato il Motomondiale a cavallo tra i due millenni è stata una delle più accese mai viste nel mondo dello sport. Rivalità che più di una volta ha anche travalicato i confini della pista e che per questo si è protratta a lungo, anche quando il romano, quattro volte campione del mondo, ha lasciato la MotoGP per passare alla Superbike (dove ha centrato altri due titoli iridati) mentre il ragazzo di Tavullia proseguiva la sua leggendaria carriera nella classe regina battendo quasi tutti i record, portando a nove il numero di Mondiali vinti e dando vita ad altre accese rivalità.

Dopo la fine della carriera agonistica di Max Biaggi gli attriti sono andati via via affievolendosi con il rapporto tra i due che è diventato più disteso. Lo scorso anno quando Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP, il Corsaro ha addirittura scritto un post sui social, invitando il pesarese a ritrovarsi davanti ad un bicchiere di vino per ricordare i momenti più esaltanti del passato, pur ribadendo il fatto che non sono mai stati amici e mai hanno finto di esserlo.

Ma chi pensava che, ora che entrambi hanno concluso la propria carriera, tra i due potesse nascere addirittura un'amicizia è costretto a ricredersi. Come ha rivelato oggi Max Biaggi ai microfoni di RTL 102.5 (per cui è inviato speciale sui circuiti che ospitano le gare della MotoGP 2022) i due non si sono mai scambiati neanche i numeri di telefono: "Non troverete la chat su WhatsApp, né l’ultimo messaggio perché il suo numero non è salvato. Noi non ci scambiamo i numeri. Di recente non ci siamo sentiti" ha infatti risposto il 50enne romano a chi gli chiedeva dell'ultima conversazione avuta con Valentino Rossi. Per quanto dunque la rivalità negli anni si sia affievolita e da entrambe le parti vi siano stati dei messaggi distensivi, una cosa sembra ormai assodata: non più nemici, ma amici mai!