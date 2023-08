Mattia Binotto può tornare in Formula 1 subito con l’Alpine: ma la Ferrari potrebbe impedirglielo L’Alpine ha azzerato i vertici del team ed è a caccia di un nuovo team principal. Mattia Binotto potrebbe rientrare in Formula 1 già a Monza, ma la Ferrari può stoppare il suo ritorno.

A cura di Alessio Morra

Nella settimana del Gran Premio del Belgio la Alpine ha liquidato il team principal Szafnaeur e il direttore tecnico Alan Permane, che dopo Spa hanno salutato la compagnia. Per il momento non è stato nominato nessun successore ma da più parti si fa il nome sempre più forte di Mattia Binotto come nuovo boss della scuderia francese. L'ex numero uno della Ferrari potrebbe rientrare già in occasione del Gran Premio di Monza. Ma non è tutto così semplice come sembra.

Di Mattia Binotto se ne parla sempre tanto. Uomo di Maranello per un quarto di secolo, c'era quando trionfava Schumacher e quando vinse Kimi, ma pure quando Alonso sfiorò il titolo in due occasioni. Dal 2019 al 2022 è stato al ponte di comando, ha diretto la Ferrari, ha sognato in grande, ma è finita male, con mesi deludenti, critiche a valanga e un addio fragoroso e molto anticipato. E di Binotto se ne parla tanto, perché il suo staff ha prodotto la Ferrari del 2023, che è solo quarta nel Costruttori e quinta con Leclerc nel campionato Piloti.

Ma la fama del dirigente emiliano è notevole. Per lui si era parlato di un futuro in Audi, magari con Sainz, ma la trattativa è stata smentita. E ora si parla tanto di Alpine per Binotto che sia secondo il bravissimo Leo Turrini che i media d'oltralpe sembra destinato a insediarsi già molto presto. Luca di Meo, amministratore delegato della Renault, ha dichiarato che la società punta molto su Alpine che vuole ingrandirsi ed ha grandi ambizione, per questo l'idea Binotto pare più di una semplice indiscrezione.

Non è così facile come sembra. Perché quando Binotto e la Ferrari si sono separati avrebbero firmato un accordo che sembra aver ampliato il cosiddetto gardening – termine che nella Formula 1 indica il periodo che chi lascia una scuderia deve trascorrere senza lavorare prima di riprendere per un'altra.

Il gardening dura sei mesi, ma in questo caso pare duri un anno e quindi Binotto dovrebbe rimanere fermo ufficialmente fino al gennaio 2024. Se davvero fosse così i casi sono due: o si trova un accordo tra Ferrari e l'ex team principal o il dirigente firma con l'Alpine senza avere, però, ufficialmente un ruolo operativo in questo 2023.