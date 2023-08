Carlos Sainz può lasciare la Ferrari: avrebbe firmato per un altro team, si apre il mercato piloti Il futuro di Carlos Sainz con la Ferrari non sembra saldissimo. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e secondo alcuni rumors avrebbe deciso di accordarsi già con un altro team.

A cura di Alessio Morra

In automatico si pensa sempre che tutto il mondo che gira attorno la Formula 1 va di corsa. Chiaramente è così in pista. Ma in realtà i tempi sono lenti, e si programma tutto con larghissimo anticipo – motivo per cui il vantaggio della Red Bull è e rischia di diventare abissale, ancora, a lungo. La Ferrari si sta riorganizzando. Vasseur sta facendo campagna acquisti e sta cercando di ingaggiare nuovi tecnici. Una questione da risolvere riguarda pure i piloti. Il futuro di Charles Leclerc non è in discussione, quello di Sainz sì e lo spagnolo potrebbe migrare verso altri lidi.

Leclerc e Sainz per la terza stagione stanno facendo coppia. Il monegasco è la prima guida, è il predestinato, colui che ha i galloni della prima scelta, ma Carlos Sainz gli ha sempre tenuto testa. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024, Charles sembra aver già trovato l'accordo per un lunghissimo prolungamento. Diversa la strada per lo spagnolo, che non sembra saldissimo. Già da tempo si parla, sorprendentemente, di Alex Albon, pilota della Williams che sta disputando una buonissima stagione, e che come Sainz ha un passato nella famiglia Red Bull.

Carlos Sainz si sta guardando attorno, vuole togliersi ancora tante soddisfazioni con la Ferrari, sa che guiderà per la Rossa anche nel 2024, ma il mondo va veloce e gli scenari cambiano in fretta. Binotto, che lo portò a Maranello, sembra poter tornare in pista e con l'Alpine, ma nello scenario della Formula 1 sta per entrare un nuovo grande costruttore e cioè la Audi che dal 2026 prenderà il posto della Sauber (che per ora è legata all'Alfa Romeo).

E secondo quanto riporta Auto Action il pilota classe 1994 avrebbe, addirittura, già firmato un pre-contratto con l'Audi, un contratto che andrebbe in essere dal 2025, quando in realtà il team sarebbe ancora Sauber. Un pre-contratto che non sarebbe vincolante, ma che comunque potrebbe rappresentare un primo passo verso l'addio alla Ferrari. La testata australiana ha riportato anche delle frasi recenti di SAinz che rappresenterebbero un indizio sul suo futuro: "Preferisco iniziare una stagione sapendo già con chi correrò nella stagione seguente, l’obiettivo è quello di arrivare al campionato 2024 senza alcuna preoccupazione e con un contratto per il futuro già firmato e sigillato".