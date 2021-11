“Marquez non voleva far vincere il Mondiale 2015 a Valentino Rossi”: la rivelazione di Lorenzo A distanza di sei anni Jorge Lorenzo conferma che nel Mondiale 2015 della MotoGP Marc Marquez aveva deciso di non far vincere il decimo titolo a Valentino Rossi. Per il maiorchino la rivalità tra i due ebbe inizio in quella stagione a causa degli scontri in Argentina e ad Assen.

A cura di Michele Mazzeo

Il dubbio che Marc Marquez avesse deciso di non far vincere il titolo Mondiale della MotoGP 2015 a Valentino Rossi, favorendo di conseguenza il connazionale Jorge Lorenzo, c'è sempre stato. Il Dottore lo ha detto più volte apertamente fino alle ultime interviste rilasciate prima del ritiro avvenuto qualche settimana fa, ma lo spagnolo non lo ha mai ammesso pubblicamente. Adesso però a confermare la volontà del Cabronçito di ostacolare la conquista del decimo mondiale al pilota di Tavullia è l'altro grande protagonista di quella stagione, colui che anche sfruttando quella rivalità appena divampata, ha conquistato il titolo precedendo in classifica il marchigiano, ossia Jorge Lorenzo.

Il maiorchino, intervistato da Dazn nel corso dello speciale "RiVale" dove Valentino Rossi viene raccontato da alcuni dei suoi più grandi rivali come Biaggi, Stoner e Melandri, è infatti tornato a parlare del famoso Mondiale 2015, svelando anche quando e perché, a suo dire, l'amicizia tra Marc Marquez si è interrotta e il più giovane connazionale ha intenzionalmente deciso di intromettersi nella lotta iridata tra i due piloti Yamaha allo scopo di non far vincere l'alloro all'italiano.

"Una delle chiavi del campionato 2015 è stato il GP d'Argentina – ha difatti spiegato il cinque volte campione del mondo –. Valentino è arrivato da dietro quando Marquez ha perso grip alla gomma posteriore all'ultimo giro. Si sono toccati e Marquez è caduto. Marc ha pensato che la colpa fosse di Valentino con cui fin lì aveva un rapporto molto buono con Marc (fino a quell'episodio erano amici o almeno quello sembrava dalla TV).

Secondo me – ha poi proseguito Jorge Lorenzo – a Marquez ha dato fastidio che Rossi a fine gara non sia andato da lui per chiedere come stesse dopo la caduta e anzi ha celebrato la vittoria in modo teatrale. Lì è iniziato il fastidio di Marquez, ma poi il successivo episodio è stato ad Assen – ha quindi aggiunto – quando si sono toccati nella chicane e si sono accusati reciprocamente. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo quello che è successo in Argentina e ad Assen – ha infine concluso il 34enne di Palma di Maiorca – Marquez non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale".

Questa dunque la genesi della rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi che poi degenerò nel corso di quella stagione deflagrando a Sepang con il calcio rifilato dal Dottore e costatogli la partenza dall'ultima posizione in griglia di partenza nell'ultima gara di Valencia dove l'italiano rimontò l'intero gruppo fino alla quarta posizione che non bastò però a mantenere il vantaggio in classifica su Lorenzo che vinse la gara "scortato" fino al traguardo proprio da Marquez che non lo ha mai attaccato portando così a termine la sua missione per quel Mondiale 2015: non consentire al nuovo nemico Valentino Rossi di conquistare il decimo titolo.