Valentino Rossi non perdona Marc Marquez per il 2015: “Non si era mai vista una cosa così” Valentino Rossi è ormai vicinissimo al ritiro dalla MotoGP ma nonostante una lunghissima e vincente carriera ricca di trionfi e soddisfazioni ancora oggi non riesce a perdonare Marc Marquez per quanto avvenuto nel Mondiale 2015. Intervistato da Le Iene dopo il GP di Misano il Dottore ha rincarato la dose contro lo spagnolo: “Non si era mai visto che un campione corra per far perdere un altro e non per vincere lui”.

A cura di Michele Mazzeo

La lunga e vincente carriera di Valentino Rossi si avvia ormai verso la fine. Domenica a Misano, sul circuito di casa, è andata in scena la sua ultima emozionante gara da pilota MotoGP in Italiae, dopo le ultime due gare della stagione (Portimao e Valencia), dirà addio al Motomondiale dopo 26 anni. Nonostante i tantissimi record e successi ottenuti sulle due ruote, le tante soddisfazioni collezionate, nella mente del Dottore c'è un brutto ricordo che sembra avere la peggio sul resto: il campionato Mondiale 2015 con il 10° titolo iridato sfumato "per colpa" del terzo incomodo Marc Marquez. E nemmeno il grande affetto riservatogli dai suoi tifosi a Misano è riuscito a lenire il dispiacere per quanto avvenuto quell'anno.

A distanza di sei anni, al termine di una stupenda carriera, il 42enne di Tavullia non riesce ancora a mettere una pietra sopra a ciò che è successo nel 2015 e ancora oggi non riesce a perdonare lo spagnolo per il comportamento tenuto in quell'occasione ammettendo che quell'episodio lo ha cambiato profondamente:

"Di quell'anno ci sono dei ricordi molti brutti perché c’è stata una grande lotta tra me e Lorenzo e abbiamo avuto dei problemi con Marquez che mi ha fatto perdere – ha infatti ricordato Valentino Rossi in una lunga intervista alla trasmissione televisiva Le Iene che andrà in onda martedì in prima serata su Italia 1 –.

Non si era mai visto che un campione corra per far perdere un altro e non per vincere lui – ha poi aggiunto mandando l'ennesima frecciata all'ex amico Marc Marquez –. Mi dispiace non aver vinto 10 mondiali perché a Valencia (nel 2006, ndr) ho sbagliato e sono caduto ma questo ha fatto più male. È un grande rammarico – ha infine concluso il nove volte campione del mondo – perché non me l’aspettavo e da lì non è stato più lo stesso".